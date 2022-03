হায়দরাবাদ, 5 মার্চ : সতীর্থরা বলেন, দল জিতলে সাজঘরে সেলিব্রেশনের শ্যাম্পেনে প্রথম চুমুকটা দিতেন তিনি ৷ 1997 ঐতিহ্যের অ্যাসেজ দখলে রাখার পর তাঁর সে কী উল্লাস ! ট্রেন্ট ব্রিজের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নিজের মাথায় গোটা বোতল শ্যাম্পেন উপুড় করে দিয়েছিলেন তিনি ৷ পিছনে দাঁড়িয়ে ম্যাথু এলিয়ট, জাস্টিন ল্যাঙ্গাররা তখন কেবল দর্শক ৷ শেন কিথ ওয়ার্নের মত এমন 'লার্জার দ্যান লাইফ' চরিত্র বাইশ গজ আর পাবে কি না জানা নেই, তবে এখনও পর্যন্ত যে পায়নি, সেটা নিশ্চিত ৷

1997 অ্যাসেজ জয়ের পর ট্রেন্ট ব্রিজের ড্রেসিংরুমে

প্রাক্তন বিশ্বজয়ী অজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক একবার এক পডকাস্টে শেনকে নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, সিগারেট না-খেয়ে মাঠে প্রবেশ করলে খেলায় মনোনিবেশই করতে পারত না 'ওয়ার্নি' ৷ ট্রেনিং সেশন হোক কিংবা ম্যাচ, মাঠে নামার আগে ওঁর সিগারেট চাই-ই চাই ৷ একসময় এতটাই অনিয়মিত জীবনযাপন করেছেন, যখন দিনে 50টির মত সিগারেট লাগত ওয়ার্নের (Once Shane Warne used to smoke 50 cigarettes in a day) ৷ হ্যাঁ, চোখ কপালে ওঠার মতই তথ্য ৷ তাহলে আরেকটু অবাক করা তথ্য দেওয়া যাক ৷ ওয়ার্নকে সিগারেট ছাড়তে নিকোরেট একবার তাঁকে 2 লক্ষ পাউন্ড অর্থমূল্য দিয়েছিল ৷ কিন্তু নিকোরেটকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন 'স্পিনের জাদুকর ৷'

ড্রেসিংরুমের লবিতে ধূমপান করছেন ওয়ার্ন

নিষিদ্ধ ড্রাগ সেবনের দায়ে 2003 বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েও তো দেশে ফেরার বিমান ধরতে হয়েছিল তাঁকে (Shane Warne banned from playing 2003 WC) ৷ বল অফ দ্য সেঞ্চুরি, 708 টেস্ট উইকেটের মালিক শেন ওয়ার্নের সঙ্গে তাঁর মাঠের বাইরের কেচ্ছাকে মেলাতে গেলে অনুরাগীদের গুলিয়ে যেতে বাধ্য ৷ তাই 'জিনিয়াস' শব্দটা যেন বড্ড ক্লিশে ওয়ার্নের ক্ষেত্রে ৷

বিয়ারের গ্লাস হাতে সিগারেট সহযোগে স্পিনের জাদুকর

ডোনা রাইট, হেলেন কোহেন অ্যালন, অ্যাঞ্জেলা গ্যালাঘার, কেরি কলিমোর, মিচেল মোন ৷ নামগুলো কি চেনা লাগছে ? এদের কেউ নার্স তো কেউ আবার মডেল ৷ তবে অনুরাগীদের এই নামগুলোর সঙ্গে পরিচয় করেছিলেন স্পিনিং মায়েস্ত্রো শেন ওয়ার্নই ৷ কাউকে অশ্লীল ফোল কল বা মেসেজ আবার কারও সঙ্গে অবাধ যৌন সঙ্গমে মেতে বিশ্বের প্রথমসারির নিউজ পেপার, ট্যাবলয়েডের শিরোনামে এসেছিলেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক ৷

2000 ব্রিটিশ সেবিকা ডোনা রাইটকে যৌন আবেদনপূর্ণ বার্তা পাঠিয়ে সহ-অধিনায়কত্ব খুঁইয়েছিলেন ওয়ার্ন (In 2000 Shane Warne lost his National Team vice captaincy after a sex scandal) ৷ সিমন ক্যালাহান তখন তাঁর স্ত্রী ৷ এরপর 2003 ৷ ড্রাগ-কাণ্ডে একবছর নির্বাসনে থাকাকালীন হেলেন কোহেনকে অশ্লীল বার্তা পাঠান ওয়ার্ন ৷ খবর পাছে প্রকাশ্যে না-আসে, তাই টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ রাখতেও চেয়েছিলেন কোহেনের ৷ 2006 হ্যাম্পশায়ার বোলের অধিনায়ক হিসেবে নতুন দায়িত্ব নেওয়ার আগে দুই ব্রিটিশ মডেলের সঙ্গে ওয়ার্নের খুল্লামখুল্লা যৌনতার কথা কে না জানে ৷ ঘটনায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল ক্রিকেট বিশ্বে ৷ তবে বিছানায় ওয়ার্নকে 'ফিট' সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন দু'জনেই ৷

প্রাক্তন বান্ধবী লিজ হার্লির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য়ে

2011 হলিউড অভিনেত্রী লিজ হার্লির সঙ্গে ভ্যালেন্টাইলস ডে সেলিব্রেট করার ঠিক পরেই অন্তর্বাস টাইকুন মিচেল মোনের সঙ্গে ডর্চেস্টারের হোটেলে ওয়ার্নের অন্তরঙ্গতা 'টক অফ দ্য টাউন' হয়ে উঠেছিল ৷ সবমিলিয়ে গ্রহের সেরা স্পিনার হয়েও শেন কিথ ওয়ার্নের বর্ণময় জীবন যেন 'মন্দ ছেলের উপাখ্যান' ৷