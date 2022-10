সিডনি, 26 অক্টোবর: বিরাট কোহলির (Virat Kohli) ব্যাট যেন পাকিস্তান ম্যাচের মতো কথা না-বলে ৷ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্য়াচে টিম ইন্ডিয়ার মুখোমুখি হওয়ার আগে এমনই ইচ্ছেপ্রকাশ করলেন নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস (Scott Edwards on Virat Kohli) ৷ ম্যাচের আগেরদিন সাংবাদিক সম্মেলন এসে ডাচ দলনায়ক জানালেন, বিরাট মেলবোর্নে যেটা করেছেন সেটা অবাস্তব (Edwards says what Virat did at Melbourne is surreal) ৷

তবে ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে তাঁদের প্রতি যে প্রত্যাশার চাপ কম, তা স্বীকার করে নিয়েছেন এডওয়ার্ডস ৷ ডাচ কোচ এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বলেন, "খুব একটা কেউ আমাদের থেকে জয় প্রত্যাশা করছেন না ৷ তাই আমাদের উপর প্রত্যাশার চাপ বিশেষ নেই ৷" তিনি আরও জানান, বিশ্ব ক্রিকেটের সুপারস্টারদের নিয়ে তৈরি একটা দলের বিরুদ্ধে নামাটাই চ্যালেঞ্জ ৷ আর সেই দলের বিরুদ্ধে তারা সাধ্যমতো সেরা পারফরম্যান্স তুলে ধরতে চান ৷

প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে গত ম্য়াচে বিরাট কোহলির অতিমানবিক ব্যাটিংয়ের কথা ৷ এ ব্যাপারে এডওয়ার্ডসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "ওইদিন বিরাট কোহলি যেটা করেছেন সেটা অবাস্তব ৷ আশা করব আগামিকাল যেন সেই পারফরম্যান্সের পুনরাবৃত্তি না-হয় ৷"

আরও পড়ুন: বাবরদের বিরুদ্ধে মহাকাব্যিক ইনিংসের জের, ব়্যাংকিংয়ে প্রথম দশে প্রত্যাবর্তন 'কিং কোহলি'র

এদিকে পাকিস্তানকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোম্পানি তৈরি ডাচদের হারাতেও ৷ অরেঞ্জ ব্রিগেডকে হারাতে পারলে শেষ চারের পথে আরেকটু এগনো যাবে ৷ অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষকে নিয়ে চিন্তা বিশেষ না-থাকলেও রানে কি ফিরবেন রোহিত-রাহুলরা? উত্তরের অপেক্ষায় দেশের ক্রিকেট জনতা ৷