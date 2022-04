হ্যামিলটন, 5 এপ্রিল : যবনিকা পড়ল দীর্ঘ 16 বছরের বর্ণময় কেরিয়ারে ৷ বাইশ গজ থেকে বানপ্রস্থে রস টেলর (Ross Taylor takes retirement from international retirement) ৷ সোমবার নেদারল্যাান্ডসের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক ওয়ান-ডে সিরিজ শেষ হতেই ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন কিউইদের বহু যুদ্ধের সেনানী ৷ বিদায়বেলায় টেলরকে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন সচিন তেন্ডুলকরও (Sachin Tendulkar lauds Ross Taylor on his retirement) ৷ প্রাক্তন কিউয়ি দলনায়ককে 'ক্রিকেটের একজন মহান দূত' আখ্যা দিলেন মাস্টার-ব্লাস্টার ৷

টুইটারে এদিন সচিন লেখেন, "ক্রিকেটের এক মহান দূত ছিলে তুমি ৷ তোমার বিরুদ্ধে বাইশ গজে নামা সবসময় আনন্দ দিয়েছে আমায় ৷ বছরের পর বছর যেভাবে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছ তা আগামী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা ৷"

সেডন পার্কে সোমবার আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষ ম্যাচটা সুখের হল না টেলরের ৷ শেষ ম্যাচে এদিন মাত্র 14 রানে সাজঘরে ফেরেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে 18 হাজারেরও বেশি আন্তর্জাতিক রানের মালিক ৷ এর মধ্যে 236টি ওয়ান-ডে ম্যাচে সর্বাধিক 8,607 রান রয়েছে টেলরের ঝুলিতে ৷ প্রাক্তন অধিনায়কের অবসরে আবেগতাড়িত সতীর্থরাও ৷

প্রাক্তন সতীর্থ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম টুইটারে লেখেন, "তোমার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ও এটার মতোই বর্ণময় হোক ৷ তুমি ক্রিকেটকে অনেক উৎকর্ষ করেছ ৷ অভিনন্দন বন্ধু ৷" জিমি নিশম বলেন, "অভিনন্দন অসাধারণ কেরিয়ারের জন্য ৷ নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটে তোমার অবদান অবিস্মরণীয় ৷ জীবনের পরবর্তী অধ্যায় সুখের হোক ৷"

রান না-পেলেও বিদায়ী উপহার হিসেবে এদিন টেলরকে বড় জয় উপহার দিলেন সতীর্থরা ৷ তৃতীয় ম্যাচে রবিবার ডাচদের 115 রানে হারিয়ে 3-0 সিরিজ জয় নিশ্চিত করে কিউইরা ৷