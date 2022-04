ডারবান, 4 এপ্রিল : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ডারবান টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র 53 রানে অল আউট বাংলা ব্রিগেড (Bangladesh All Out Just 53 Runs Against South Africa in Durban Test) ৷ আর সেই সঙ্গে 220 রানে প্রথম টেস্ট হারল মমিনুল হকের বাংলাদেশ (Bangladesh Loss 1st Test in 220 Runs Against South Africa) ৷ টেস্টের পঞ্চম দিনে মাত্র 19 ওভারে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৷ প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার 367 রানের জবাবে বাংলাদেশ 298 রান করেছিল ৷ প্রথম টেস্টে ম্যাচের সেরা হয়েছে বাঁ হাতি স্পিনার কেশব মহারাজ ৷

দুই টেস্টের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 1-0 পিছিয়ে বাংলাদেশ ৷ ডারবানে প্রথম টেস্টে 220 রানে হারল বাংলার বাঘরা ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসে ব্যাট করে 367 রান তুলেছিল ৷ যেখানে তেম্বা বাভুমা সর্বোচ্চ 93 এবং অধিনায়ক ডিন এলগার 67 রান করেছিলেন ৷ বাংলাদেশের ডান হাতি মিডিয়াম পেসার খালেদ আহমেদ 4 উইকেট এবং মেহেদি হাসান 3 উইকেট নিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে 298 রানে গুটিয়ে যায় ৷ ওপেনার মহমদুল হাসান জয় 137 রান করেন ৷ তিনি ছাড়া আর কেউ সেভাবে দক্ষিণ আফ্রিকান বোলারদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি ৷

দ্বিতীয় ইনিংসে 69 রানের লিড নিয়ে ব্যাট করতে নামেন ডিন এলগাররা ৷ কিন্তু, বাংলাদেশের বোলিংয়ের সামনে তাঁরাও অসহায় আত্মসমর্পণ করেন ৷ একমাত্র অধিনায়ক ডিন এলগার 64 রান করেন এবং তাঁকে সঙ্গ দেন কিগন পিটারসেন (36) এবং রেয়ান রিকেলটন (39) ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা মাত্র 204 রানে অল আউট হয়ে যায় ৷

বাংলাদেশের সামনে 272 রানের টার্গেট দেয় প্রোটিয়াসরা ৷ ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই 3 উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় বাংলাদেশ ৷ চতুর্থদিনের শেষে 6 ওভারে 3 উইকেট হারিয়ে 11 রান করে বাংলাদেশ ৷ আর পঞ্চম দিনের খেলা শুরু হতে ফের শুরু হয় উইকেট পড়ার পালা ৷ মাত্র 13 ওভার উইকেটে থেকে 53 রানে অল আউট হয়ে যায় বাংলাদেশ ৷ পঞ্চমদিনে একঘণ্টাও ব্যাট করতে পারেনি তাঁরা ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে মাত্র দু’জন বোলার দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করেন ৷ তাঁদের মধ্যে কেশব মহারাজ একাই 32 রান দিয়ে 7 উইকেট নিয়েছেন ৷ তিনিই ম্যাচের সেরা হয়েছে ৷ শিমন হার্মার 21 রান দিয়ে 3 উইকেট নিয়েছেন ৷