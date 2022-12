মেলবোর্ন, 26 ডিসেম্বর: গাব্বায় যেখানে শেষ হয়েছিল সেখান থেকেই মেলবোর্নে বক্সিং-ডে টেস্ট শুরু করল অজিরা ৷ প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 189 রানে গুড়িয়ে দিয়ে প্রথমদিনের শেষে সুবিধাজনক জায়গায় ক্যাঙারুব্রিগেড ৷ সৌজন্যে ক্যামেরন গ্রিনের পাঁচ উইকেট ৷ দিনকয়েক আগেই আইপিএলে দ্বিতীয় সর্বাধিক দামি ক্রিকেটার হয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দিয়েছেন এই অল-রাউন্ডার (MI bought Cameron Green) ৷ সোমবার সেই গ্রিনের দাপটেই ধসে গেল প্রোটিয়াদের ব্যাটিং লাইন-আপ (SA bundled out for 189 runs in first innings as Green takes 5 wickets hauls) ৷

জবাবে দিনের শেষে উসমান খোয়াজার উইকেট হারিয়ে 45 রান তুলেছে অস্ট্রেলিয়া ৷ মেলবোর্নের গ্রিন টপ পিচে এদিন স্টার্ক, গ্রিন, বোল্যান্ডের গতিতে মাত্র 67 রানে প্রথম পাঁচ উইকেট হারায় সফরকারী দল ৷ ষষ্ঠ উইকেটে হাল ধরেন কাইল ভেরেইনি এবং মার্কো জানসেন ৷ দু'জনের 113 রানের জুটিতে দেড়শো পেরোয় প্রোটিয়ারা ৷ ভেরেইনি করেন 52 রান, জানসেনের ব্যাট থেকে আসে মূল্যবান 59 রান ৷

বিপর্যয় সামলে ঘুরে দাঁড়ালেও ক্যামেরন গ্রিনের আগুনে স্পেলে ধসে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার লোয়ার-অর্ডারও ৷ ফের ব্যর্থ অধিনায়ক ডিন এলগার ৷ তাঁর ব্যাট থেকে আসে মাত্র 26 রান ৷ চা-বিরতির পরেই 189 রানে শেষ হয় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস ৷ স্বল্প রানে প্রোটিয়াদের গুটিয়ে দেওয়ার পর সকলের নজর ছিল অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারের দিকে ৷ যিনি মেলবোর্নে এদিন শততম টেস্ট খেলতে নামেন ৷

ব্রিসবেনের ব্যর্থতা কাটিয়ে দিনের শেষে 51 বলে 32 রানে অপরাজিত রয়েছেন প্রাক্তন সহ-অধিনায়ক (David Warner scored unbeaten 32 runs at the end of the day) ৷ আরেক ব্যাটার মার্নাস ল্যাবুশেন অপরাজিত রয়েছেন 5 রানে ৷ রাবাদের ডেলিভারিতে মাত্র এক রানে কট বিহাইন্ড হয়ে সাজঘরে ফেরেন আরেক ওপেনার খোয়াজা ৷ দিনের শেষে এক উইকেট হারিয়ে 45 রান তুলেছেন অজিরা ৷

উল্লেখ্য, গাব্বায় প্রথম টেস্টে মাত্র দু'দিনের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্ট খেলতে নামে অস্ট্রেলিয়া ৷ প্রোটিয়াদের 6 উইকেটে হারিয়ে তিনম্যাচের সিরিজে 1-0 লিড নেয় প্যাট কামিন্স অ্যান্ড কোং ৷