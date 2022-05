আমেদাবাদ, 29 মে : তিনবছর পর কোটিপতি ক্রিকেট লিগের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেশের মাটিতে ৷ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেভাবে জমকালো করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি ৷ তবে সমাপ্তি অনুষ্ঠান ঘিরে পরিকল্পনা সাজিয়ে রেখেছিল বিসিসিআই ৷ গাইবেন কিংবদন্তি এ আর রহমান, নাচবেন রণবীর সিংহ ৷ অন্যদিকে স্টুডিয়োতে ফাইনাল সঞ্চালনা করবেন আমির খান ৷ সব ঠিকঠাকই ছিল ৷ ফাইনাল ঘিরে বোর্ডের পরিকল্পনার সবকিছুরই সফল রূপায়ণ এদিন ঘটল মোতেরায় (AR Rahman and Ranveer Singh combination starts the mega show of IPL 2022 final) ৷

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রণবীর-রহমানের যুগলবন্দিতে শরিক হলেন মোহিত চৌহান, বেনি দয়াল, নীতি মোহন এবং আরও অনেকে ৷ ফাইনালের ঢাকে কাঠি পড়ার পর গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লেখাল মোতেরা স্টেডিয়াম ৷ বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট জার্সি তৈরি করে রেকর্ড বুকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম ৷ ততক্ষণে উত্তেজনার গনগনে আঁচে প্রবেশ করে গিয়েছে মোতেরার দর্শক ৷ পরবর্তীতে মেগা ফাইনালে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন রাজস্থান রয়্যালস অধিনায়ক সঞ্জু স্য়ামসন ৷ টস জিতে রয়্যালস দলনায়ক জানান, দ্বিতীয় ইনিংসে স্পিনাররা এই পিচ থেকে সুবিধা পেতে পারে ৷ সেকথা মাথায় রেখেই প্রথমে ব্যাটিং'য়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি (RR win the toss and elect to bat first in IPL final) ৷

আরও পড়ুন : বাটলার থেকে মিলার, রশিদ থেকে চাহাল ; রবিবাসরীয় আইপিএল মহারণে শ্যেন দৃষ্টি যাঁদের দিকে

হার্দিক অবশ্য জানালেন টস জিতলে তিনি রান তাড়া করার পথেই হাঁটতেন ৷ পাশাপাশি ঘরের মাঠের দর্শকের সামনে নায়কের মর্যাদা কুড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ তাঁদের সামনে ৷ জানালেন গুজরাত অধিনায়ক ৷ তবে বাড়তি চাপ নয়, ফাইনালকে আর পাঁচটা ম্যাচের মত নিয়েই দলের ছেলেদের চাপ কাটানোর বার্তা দিলেন পান্ডিয়া ৷

একনজরে গুজরাত একাদশ : ঋদ্ধিমান (উইকেটরক্ষক), গিল, ওয়েড, পান্ডিয়া (অধিনায়ক), মিলার, তেওয়াটিয়া, রশিদ, কিশোর, দয়াল, শামি, ফার্গুসন ৷

একনজরে রাজস্থান একাদশ : যশস্বী, বাটলার, সঞ্জু (অধিনায়ক/উইকেটরক্ষক), পাড়িক্কল, হেটমেয়ার, রিয়ান, অশ্বিন, বোল্ট, চাহাল, কৃষ্ণা এবং ম্যাকয় ৷