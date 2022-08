দুবাই, 27 অগস্ট: গত অক্টোবরের টি-20 বিশ্বকাপের কদর্য হার অতীত পরিসংখ্যান মাত্র ৷ রবিবাসরীয় দুবাইয়ে এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে ফের স্নায়ুর ম্যাচ ভারতের সামনে (India will take on Pakistan in Asia Cup tomorrow) ৷ তবে খেতাব ধরে রাখার অভিযানের শুরুতে পাক হার্ডলস পেরোতে তৈরি তারা, প্রাক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন রোহিত শর্মা (Rohit Sharma) ৷ ম্যাচ বাই ম্যাচ ভাবতে চান, তাই দলের ফোকাসে আপাতত শুধুমাত্র কালকের ম্য়াচ, জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক ৷

অহেতুক চাপ ডেকে আনা নয়, বরং স্নায়ুর ম্য়াচের আগে শিবিরের মেজাজ ফুরফুরেই রয়েছে ৷ জানালেন রোহিত (Rohit Sharma says mood in the camp is buzzing ahead of Pakistan clash) ৷ ভারত অধিনায়ক বলেন, "দলের ছেলেরা আপাতত ফুরফুরে মেজাজেই রয়েছে ৷ অতীতে কী ঘটেছে তা নিয়ে ভাবতে চাই না ৷ এক একটা ম্য়াচ ধরেই ভাবতে চাই ৷ তাই আপাতত কালকের ম্য়াচেই মনোসংযোগ করছি ৷ আগামিকাল পিচ পরীক্ষা করে তবেই ম্য়াচের প্রথম একাদশ স্থির করা হবে ৷"

এশিয়া কাপে রবিবার ভারত-পাকিস্তান

তবে সেরা একাদশ নিয়েই যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর দল নামবে, বুঝিয়ে দিয়েছেন মুম্বইকর ৷ তবে ম্যাচে যে শিশির কোনও ফ্যাক্টর হবে না, সে সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা পেয়েছেন তারা ৷ জানিয়েছেন রোহিত ৷

গত বিশ্বকাপে কদর্য হারের পর ফের টি-20 ফরম্য়াটে পাকিস্তানের মুখোমুখি 'মেন ইন ব্লু' ৷ স্বভাবতই দশ মাস আগে হারের প্রসঙ্গ চলেই আসছে ম্য়াচের পর্যালোচনা করতে বসে ৷ এ বিষয়ে রোহিত বলেন, "ভুল থেকে শিক্ষা নিতেই আমরা হার নিয়ে কথা বলি ৷ ওই ম্যাচে হারের পর আমরা প্রচুর ম্য়াচ খেলেছি ৷ তাই কালকের ম্যাচ আমাদের কাছে নতুন শুরু ৷ ওদের চ্যালেঞ্জগুলো আমরা নিজেদের মতো করেই জবাব দেব ৷"