ইন্দোর, 28 ফেব্রুয়ারি: কেএল রাহুলকে সহ-অধিনায়কের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে মানে এই নয় ইন্দোর টেস্টের একাদশ থেকেও তাঁকে ছেঁটে ফেলা হবে ৷ রাহুলকে নেতৃত্ব থেকে অপসারণ অন্য কোনও দিকনির্দেশ করছে না (Rohit Sharma says KL Rahul's removal as vice captain does not indicate anything) ৷ হোলকার স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে (IND vs AUS third test) নামার আগে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত গুরুনাথ শর্মা (Rohit Sharma) ৷

লাল বলের ক্রিকেটে ধারাবাহিক খারাপ পারফরম্যান্সের পরও একাদশে রাহুলের সুযোগ পাওয়া নিয়ে সরব প্রাক্তনরা ৷ বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে সহ-অধিনায়কত্বের বোঝাও তাঁর কাঁধ থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে ৷ এমতাবস্থায় মনে করা হচ্ছিল বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির তৃতীয় টেস্টের একাদশে রাহুলের পরিবর্তে দেখা যেতে পারে শুভমন গিলকে ৷ সাম্প্রতিক সময়ে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে সাড়াজাগানো পারফরম্যান্সের পর স্বভাবতই আলোচনায় পঞ্জাব ব্যাটারের নাম ৷ কিন্তু আদৌ ইন্দোর টেস্টের একাদশে গিলকে পাওয়া যাবে নাকি, তা নিয়ে ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখলেন অধিনায়ক ৷

সোমবার অনুশীলনে নেটে রাহুলের পাশাপাশি নেটে পুরোদমে ব্যাট করতে দেখা গিয়েছে গিলকে ৷ কিন্তু মঙ্গলবার ঐচ্ছিক অনুশীলনে অধিনায়ক রোহিতের সঙ্গে গিল ব্যাটিং প্র্যাকটিস করলেও টিম হোটেলেই ছিলেন রাহুল ৷ লাল বলের ক্রিকেটে শেষ 10টি ইনিংসে দক্ষিণী ব্যাটার পঁচিশের গণ্ডি পেরোননি ৷ কমতে কমতে গড় নেমেছে 33.40-এ ৷ এমতাবস্থায় সিরিজের শেষ দু'টি টেস্টে অনুরাগীরা 'হিটম্যান'-এর সঙ্গে ওপেনিংয়ে গিলের জুটি দেখতে চাইছিলেন ৷ কিন্তু ইন্দোর টেস্টের 24 ঘণ্টা আগে সে ব্যাপারে কোনও সিলমোহর দিলেন না রোহিত ৷

ধোঁয়াশা জারি রেখে মুম্বইকর বললেন, "আমি শেষ ম্যাচের পরেও বলেছি আবারও বলছি, যাঁরা যোগ্য তাঁরা নিজেদের প্রমাণে যথেষ্ট সময় পাবে ৷ সুতরাং, কেএল রাহুলকে সহঅধিনায়কের পদ থেকে অপসারণের পিছনে অন্য যুক্তি খুঁজতে গেলে ভুল হবে ৷" পাশাপাশি প্রথম একাদশ নিয়ে ম্যাচের আগেরদিন খোলসা করতে রাজি হলেন না ভারত অধিনায়ক ৷ জানালেন, আগামিকাল টসের সময়ই একাদশ জানাবেন তিনি ৷ চার টেস্টের সিরিজে 2-0 এগিয়ে থেকে ইন্দোরে নামছে টিম ইন্ডিয়া ৷