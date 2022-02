লখনউ, 23 ফেব্রুয়ারি : ক্যারিবিয়ানদের চুনকাম করে এবার মিশন শ্রীলঙ্কা ৷ বৃহস্পতিবার লখনউয়ে দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার আগেরদিনই যদিও খারাপ খবরটা বয়ে এল ভারতীয় শিবিরে (India will play the first T20I against Sri Lanka tomorrow) ৷ ইডেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচে ডান-পায়ের পেশিতে চোট পাওয়া দীপক চাহারের ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল আগেই ৷ বুধবার সকালে চাহারের পাশাপাশি ইডেনে তৃতীয় ম্যাচের নায়ক সূর্যকুমার যাদবও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজের বাইরে চলে গেলেন ৷

প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সূর্যর না-থাকা নিয়ে ৷ দুই ক্রিকেটার আপাতত চোট সারাতে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যোগদান করবে জানিয়ে রোহিত বলেন, "সূর্যর না-থাকা বড় ধাক্কা আমাদের জন্য (Rohit Sharma says injury of Suryakumar yadav is a big setback for them) ৷ ও দুর্দান্তে ফর্মে রয়েছে ৷ খারাপ লাগছে ওর কথা ভেবে ৷ কিন্তু অনেকেই সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে ৷ এসব বিষয়গুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না ৷ "

সূর্যর জন্য আক্ষেপ করলেও একইসঙ্গে স্কোয়াডে ফেরা স্টাম্পার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে আশাবাদী শোনায় ভারত অধিনায়ককে ৷ 2021 শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা দক্ষিণী ব্যাটারকে নিয়ে রোহিত বলেন, "ওর মধ্যে সফল হওয়ার যাবতীয় রসদ রয়েছে (Rohit says Sanju has got the skill set to succeed) ৷ ওর ব্যাকফুটের মুভমেন্ট এককথায় অনবদ্য ৷ স্বাভাবিকভাবেই ও বিবেচনায় থাকবে ৷"

বৃহস্পতিবার সিরিজের প্রথম টি-20 ম্যাচটি লখনউয়ে খেলে ধরমশালায় উড়ে যাবে ভারতীয় দল ৷ কেএল রাহুল না-থাকায় এই সিরিজে সহ-অধিনায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন স্পিডস্টার জসপ্রীত বুমরা ৷ নয়া ডেপুটিকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে রোহিত জানান, "ব্যাটার-বোলারে কিছু আসে যায় না, ক্রিকেটীয় মস্তিষ্কই আসল ৷ আর বুমরার ক্রিকেটীয় মস্তিষ্ক প্রখর ৷ সুতরাং, ওকে সহ-অধিনায়ক হিসেবে পাওয়া দলের জন্য ভীষণ ভাল খবর ৷ "