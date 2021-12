মুম্বই, 13 ডিসেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে উড়ে যাওয়ার আগে ভারতীয় শিবিরে বড়সড় ধাক্কা ৷ হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে প্রোটিয়া সফরে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মা (Rohit Sharma ruled out from test series in South Africa due to hamstring injury) ৷ আগামী বৃহস্পতিবার প্রোটিয়া সফরে উড়ে যাওয়ার আগে মুম্বইকর ব্যাটার রবিবার অনুশীলনে চোট পেয়েছেন বলে জানিয়েছে বিসিসিআই ৷ সেই চোট এতটাই গুরুতর যে, ডিন এলগারদের বিরুদ্ধে পাঁচদিনের সিরিজ থেকেই ছিটকে যেতে হল 'হিটম্যান'কে ৷

রোহিতের পরিবর্ত হিসেবে ভারতীয়-এ দলের অধিনায়ক প্রিয়ঙ্ক পাঞ্চালকে টেস্ট স্কোয়াডে ডেকে নিয়েছে বিসিসিআই (Priyank Panchal replaces injured Rohit Sharma in Test squad) ৷ সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে 'এ' দলের হয়ে ভাল পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন 31 বছরের গুজরাত ব্যাটার ৷ তাছাড়া ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ছন্দে রয়েছেন পাঞ্চাল ৷ প্রোটিয়াদের দেশে প্রথম আনঅফিসিয়াল টেস্টে 96 রানে অধিনায়কোচিত ইনিংস খেলেছিলেন পাঞ্চাল ৷

তবে রোহিতের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা টিম ইন্ডিয়ার কাছে ৷ টেস্ট পরবর্তী ওয়ান-ডে সিরিজেও আপাতত অনিশ্চিত 'হিটম্যান' ৷ সেক্ষেত্রে 50 ওভারের ফর্ম্যাটে তাঁর অধিনায়ক হিসেবে পথচলার অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হতে পারে ৷ তাছাড়া লাল বলের ক্রিকেটে বিরাট কোহলির ডেপুুটি হিসেবে দায়িত্ব সামলানোর প্রতীক্ষাও লম্বা হল রোহিতের ৷ সোমবার সন্ধেয় বিসিসিআই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ থেকে রোহিতের ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করে ক্রিকেটপ্রেমীদের ৷

বিসিসিআই লেখে, "আহত রোহিত শর্মার পরিবর্তে টেস্ট স্কোয়াডে ডাক পেলেন প্রিয়ঙ্ক পাঞ্চাল ৷ মুম্বইয়ে গতকাল ট্রেনিং সেশনে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান রোহিত ৷ ফলস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে আসন্ন তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন তিনি ৷"