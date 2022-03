বেঙ্গালুরু, 14 মার্চ : পূজারা-রাহানের জুতোয় পা গলানোর সুযোগটা দু'হাতে লুফে নিয়েছে ও ৷ আমার মনে হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ও আরও পরিশীলিত হবে ৷ কুড়ি-বিশের পর শ্রীলঙ্কাকে টেস্ট সিরিজেও চুনকাম করে সতীর্থ শ্রেয়স আইয়ারের স্তুতি অধিনায়ক রোহিত শর্মার গলায় (Rohit Sharma lauds Shreyas Iyer after winning the test series against SL) ৷ পাশাপাশি তাঁর অধিনায়কত্বে অভিষেক টেস্ট সিরিজে একাধিক লক্ষ্য নিয়ে নেমেছিল দল ৷ সেগুলো পূরণ হওয়াতেও খুশি তিনি ৷ জানান মুম্বইকর ৷

সিরিজ জয়ের পর এদিন দলের কয়েকজন সতীর্থের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের প্রশংসা না-করে থাকতে পারেননি রোহিত (Rohit Sharma praises his other teammates also) ৷ সেই তালিকায় যেমন শ্রেয়স রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন পন্থ-জাদেজা-অশ্বিন ৷ কয়েকদিন বাদেই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগে শ্রেয়স নামবেন তাঁর প্রবলতর প্রতিপক্ষ হয়ে ৷ তাঁর আগে নাইট তারকার পারফরম্য়ান্সে মোহিত ভারত অধিনায়ক বলেন, "টি-20তে যেখানে শেষ করেছিল সেখান থেকেই টেস্ট সিরিজ শুরু করে শ্রেয়স ৷ ও জানত পূজারা-রাহানের মত অভিজ্ঞ ব্যাটারের জুতোয় পা গলাতে চলেছে ও ৷ কিন্তু শ্রেয়সের থেকে যা প্রত্যাশিত ছিল তাই পেয়েছে দল ৷"

ঝোড়ো অর্ধশতরানে রবিবাসরীয় চিন্নাস্বামীতে কপিল দেবের রেকর্ডস ভাঙা পন্থকে নিয়ে রোহিত বলেন, "ঋষভ প্রতি ম্যাচে উন্নতি করছে ৷ কয়েকটা ক্যাচ এবং স্টাম্পিংয়ের ক্ষেত্রে ওকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছে ৷" আর অভিজ্ঞ অশ্বিনকে সর্বকালের সেরা আখ্যা দিয়ে ভারত অধিনায়ক বলেন, "অশ্বিনকে বল তুলে দেওয়া মানেই ম্যাচ জেতানো পারফরম্যান্স এনে দেবে ও ৷"

ভারতের মাটিতে গোলাপি বলে ম্যাচ খেলার বিষয়টি প্রথমদিকে চ্যালেঞ্জিং মনে হলেও ধীরে ধীরে মানিয়ে নিয়েছে দল ৷ বেঙ্গালুরুতে ম্যাচের সঙ্গে সঙ্গে সিরিজ জয়ে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে হাউসফুল স্টেডিয়াম ৷ জানিয়ে গেলেন রোহিত ৷