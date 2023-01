রায়পুর, 21 জানুয়ারি: পঁয়ত্রিশ ওভারের মধ্যে প্রতিপক্ষকে মাত্র 108 রানে গুটিয়ে দেওয়ার পরই কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল সিরিজ জয় ৷ ওপেনিং জুটির ঠান্ডা মাথার ব্যাটিং সেই সহজ জয়ে সিলমোহর দিল ৷ অধিনায়ক রোহিতের অর্ধশতরান আর গত ম্যাচের দ্বিশতরানকারী শুভমন গিলের অপরাজিত 40 রান ভর করে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতল 'মেন ইন ব্লু' (India win ODI series against New Zealand) ৷

রায়পুরে 179 বল বাকি থাকতে টম ল্যাথাম অ্যান্ড কোং-কে 8 উইকেটে হারাল তারা (India beat NZ by 8 wickets to clinch the ODI series) ৷ আইসিসি ব়্যাংকিংয়ে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দলকে হেলায় হালিয়ে বোলারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অধিনায়ক রোহিত শর্মা (Rohit Sharma lauds his bowlers after winning the series against NZ)৷ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 'হিটম্যান' বলেন, "শেষ পাঁচ ম্যাচে বোলাররাই এগিয়ে এসেছে ম্যাচ জেতাতে ৷ তাদের কাছে দল যা চেয়েছে তাই পেয়েছে ৷ ভারতের বাইরেও বোলারদের থেকে একই পারফরম্যান্স প্রত্যাশা করা যায় ৷ ওদের সেই দক্ষতা আছে ৷"

আগামী মাসে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজে অবতীর্ণ হবে দল ৷ সে কথা মাথায় রেখে দলের দুই স্পিডস্টার মহম্মদ সিরাজ (Mohammed Siraj) এবং মহম্মদ শামির (Mohammed Shami) জন্য বিশেষ পরিকল্পনার কথাও ফাঁস করলেন ভারত অধিনায়ক ৷ রোহিতের কথায়, "শামি এবং সিরাজ দু'জনেই লম্বা স্পেলে বল করতে চাইছিল ৷ কিন্তু আমি ওদের বলেছিলাম সামনেই বড় টেস্ট সিরিজ ৷ এই দলে আরও অনেকে দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত ৷"

বোলারদের পাশাপাশি রায়পুরে নিজের ব্যাটিং নিয়েও সন্তুষ্টি ভারত অধিনায়কের গলায় ৷ তিনি জানান, "দীর্ঘদিন আমার ব্যাটে বড় রান আসেনি ৷ তার মানে এই নয় আমি আমার অ্যাপ্রোচ বদলে ফেলেছি ৷ যেভাবে এগোচ্ছি তাতে খুশি ৷ বড় রান শীঘ্রই আসবে ৷"