মুম্বই, 30 এপ্রিল : চলতি আইপিএলে রানের খরা জাতীয় দলের প্রাক্তন এবং বর্তমান অধিনায়কের ব্যাটে ৷ বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার ব্যাটে রানের ফুলঝুরি দেখতে মুখিয়ে আসমুদ্র-হিমাচল ৷ শনিবাসরীয় ডাবল হেডারের প্রথম ম্যাচে খরা কাটিয়ে রান এসেছে বিরাটের ব্যাটে ৷ তাঁর দল এদিন জিততে না-পারলেও শনিবার চলতি আইপিএলে প্রথম শতরান এসেছে বিরাটের ব্যাটে ৷ তবে জন্মদিনেও পারলেন না রোহিত শর্মা (Rohit Sharma failed to deliver even on his Birthday) ৷

রাজস্থান রয়্যালসের ছুড়ে দেওয়া 159 রান তাড়া করতে নেমে মাত্র 2 রানেই ফিরলেন মুম্বই অধিনায়ক (Rohit Sharma gone for 2 on his 35th birthday) ৷ দলের পারফরম্যান্স যেমন হতশ্রী, রোহিতের ব্যাটিং পারফরম্যান্সও পঞ্চদশ আইপিএলে ততোটাই হতাশাজনক ৷ রাজস্থানের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে আট ম্যাচে 'হিটম্যান'-এর ব্যাট থেকে সর্বসাকুল্যে এসেছিল 153 রান ৷ ভাবা গিয়েছিল কোহলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে জন্মদিনে হয়ত প্রথম অর্ধশতরান আসবে রোহিতের ব্যাটেও ৷ কিন্তু তা হল কই ?

মাত্র পাঁচ বল খেলে 35তম জন্মদিনে রোহিতের ব্যাট থেকে এল 2 রান ৷ ইয়ান বিশপ যেমন সম্প্রচারকারী সংস্থাকে গত ম্যাচের পর জানিয়েছিলেন যে, রোহিতকে দেখে তাঁর মনে হচ্ছে তিনি ভেঙে পড়েছেন ৷ রোহিতের দলে ব্যাটিং অর্ডারে টিম ডেভিডের অন্তর্ভুক্তি চেয়ে সওয়াল করেছিলেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ৷ সেইমত টিম ডেভিডের অন্তর্ভুক্তি ঘটে মুম্বই একাদশে ৷ যদিও ফের হতাশ করলেন অধিনায়ক ৷

ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে 6 উইকেটে 158 রান তোলে রাজস্থান রয়্যালস (RR scored 158 runs against MI) ৷ সৌজন্যে জস বাটলার ৷ ইতিমধ্যেই চলতি আইপিএলে 3টি শতরান হয়ে গিয়েছে ইংরেজ ব্যাটারের ৷ এদিন 5টি চার, 4টি ছয়ে 52 বলে 67 রান আসে তাঁর ব্যাটে ৷ এখন দেখার রান না-পেলেও দলের বাকি ব্যাটাররা জন্মদিনে কাঙ্খিত জয় এনে দিতে পারেন কি না রোহিতকে !