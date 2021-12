মুম্বই, 8 ডিসেম্বর : সাদা-বলের ক্রিকেটে শেষ হল অধিনায়ক বিরাট কোহলির সফরনামা ৷ টি-20 ক্রিকেটে নেতৃত্ব ছেড়েছিলেন গতমাসে বিশ্বকাপের পরেই ৷ আর বুধবার আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য দল নির্বাচনের দিন ওডিআই-তেও অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন কোহলি ৷ প্রোটিয়া সফরের জন্য দল নির্বাচনের সঙ্গেই সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতের নয়া অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মার নাম ঘোষণা করল বিসিসিআই (Rohit Sharma becomes the new ODI captain of Team India) ৷

এক বিবৃতিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড লিখেছে, "ভারতের সিনিয়র দলের নির্বাচক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন থেকে ওডিআই এবং টি-20 ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন রোহিত শর্মা ৷" এই বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে ওডিআই ক্রিকেটে চার বছরের নেতৃত্বের মেয়াদ ফুরলো বিরাটের ৷ 2017 সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির হাত থেকে অধিনায়কত্বের ব্যাটন হাতে তুলে নিয়েছিলেন বিরাট (Virat Kohli took limited-over captaincy from MS Dhoni in 2017) ৷

এরপর গত চার বছরে 95টি ওয়ান-ডে ম্যাচে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন কোহলি (Virat led Team India in 95 ODI matches) ৷ এর মধ্যে 65টিতেই জয় পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ অর্থাৎ অধিনায়ক হিসেবে ওয়ান-ডে ক্রিকেটে বিরাটের জয়ের হার 68 শতাংশ ৷ এরমধ্যে 2019 বিশ্বকাপে দিল্লি বয়ের নেতৃত্বে সেমিফাইনাল খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ 2017 চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল কোহলির ভারতের ৷

যদিও টি-20তে নেতৃত্ব ছাড়ার সময়ে বিরাট জানিয়েছিলেন, ওডিআই এবং টেস্টে অধিনায়কত্ব চালিয়ে যাবেন তিনি ৷ তবে 2023 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে বিরাটের ওয়ার্কলোড কমাতেই নির্বাচকমণ্ডলী এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল ৷