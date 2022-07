ম্যাঞ্চেস্টার, 18 জুলাই: ব্যর্থ ভারতের টপ অর্ডার । পরপর ক্রিজ ছেড়েছেন রোহিত শর্মা, শিখর ধবন, বিরাট কোহলি । ফের আরেক ম্যাচে যখন ব্যাটিং বিপর্যয়ের প্রহর গুনছে 'মেন ইন ব্লু', তখনই উদয় পন্থের । ম্যাঞ্চেস্টারে দুর্ধর্ষ শতরানে দলকে শুধু খাদের কিনারা থেকেই তুলে আনলেন না, ওডিআই সিরিজে 2-1 ব্যবধানে দলকে চ্যাম্পিয়নও করলেন (India clinches series against England as Pant make his maiden ODI ton) । যোগ্য সঙ্গত করলেন 'অল-রাউন্ডার' পান্ডিয়া ।

রবিবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে টস জিতে ইংল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠান রোহিত । বাটলার-আলি জুটিতে 259 রানে থামে দলের ইনিংস । রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই মাত্র 1 রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন ধাওয়ান । খানিক পরেই ক্রিজ ছাড়েন রোহিত । মুম্বইকরের অবদান 17 রান । এদিনও ফের ব্যর্থ কোহলি । 17 রান করেই ক্রিজ ছাড়েন বিরাট । তিনজনকেই ফেরান রিচি টপলে । ফলে মাত্র 38 রানে তিন মহারথী ফেরায় জয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন অতি বড় সমর্থকও । মাত্র 16 রান করে আউট হন সূর্যকুমারও । ঠিক তখনই ম্যাঞ্চেস্টারের ক্রিজে উত্থান হল পন্থের ।

টেস্ট ক্রিকেটে পাঁচটি শতরান করলেও ওয়ান ডে-তে এটাই ঋষভের প্রথম শতরান । 113 বলে 125 রান করে অপরাজিত রইলেন পন্থ । ভারতকে সিরিজ জিতিয়ে প্রথম সেঞ্চুরি স্মরণীয় করে রাখলেন উত্তরাখণ্ডী ব্যাটার । অন্যদিকে বল হাতে 4 উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে 71 রান হার্দিকের । পন্থ-পান্ডিয়ার 133 রানের জুটিতেই এদিন ইংরেজ 'বধ' করে ভারত ।

এদিন শুরুতেই শূন্য রানে জনি বেয়ারস্টো এবং জো রুটকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মহম্মদ সিরাজ। ভয়ঙ্কর হতে বসা বেন স্টোকস, জেসন রয়কে প্যাভিলিয়নের রাস্তা দেখান হার্দিক । শেষ পর্যন্ত অধিনায়ক জস বাটলার-মইন আলি জুটিতে ভর করে 259 রান তোলে ইংল্যান্ড ।