মুম্বই, 30 মার্চ : একাদশে একটি পরিবর্তন নিয়ে আইপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ শিবম মাভির পরিবর্তে দলে এলেন কিউই পেসার টিম সাউদি (Tim Southee replaced Shivam Mavi for KKR) ৷ অর্থাৎ, সিএসকে'র বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে একাদশে তিন বিদেশি নিয়ে খেললেও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে চার বিদেশি নিয়েই মাঠে পার্পল ব্রিগেড ৷ দ্বিতীয় ম্যাচে টস ভাগ্য সঙ্গ দিল না নাইট অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে ৷ টস জিতে রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত নিলেন আরসিবি দলনায়ক ফ্যাফ ডু'প্লেসি (RCB win the toss and elect to bowl first) ৷

বড় রান তুলে প্রথম ম্যাচে হারতে হলেও অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই কেকেআরের বিরুদ্ধে নামল আরসিবি ৷ টস জিতে আরসিবি দলনায়ক জানান, তিনি পিচ বিশেষজ্ঞ নন ৷ তবে শিশির ফ্যাক্টরই রান তাড়া করার আসল কারণ ৷ কারণ রাতের দিকে শিশিরের কারণে বল পিছলে যাচ্ছে ভীষণ ৷ নাইট অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারও একই অভিযোগ করলেন ৷ একইসঙ্গে জানালেন টস জিতলে তিনিও রান তাড়া করার পথেই হাঁটতেন ৷

গত ম্যাচে দলের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে খুশি শ্রেয়স বলছেন, বড় রান তোলা এই ম্যাচে চ্যালেঞ্জ তাঁর ব্যাটারদের কাছে ৷ ফ্যাফ জানালেন, গত ম্যাচ হারলেও অনেক ইতিবাচক জিনিসও উঠে এসেছে ওই ম্যাচ থেকে ৷ বোলিং বিভাগে কিছু ভুলত্রুটি শুধরে নিতে হবে ৷

একনজরে নাইট একাদশ : ভেঙ্কটেশ, রাহানে, শ্রেয়স (অধিনায়ক), রানা, জ্যাকসন (উইকেটরক্ষক), বিলিংস, রাসেল, নারিন, সাউদি, রাসেল এবং চক্রবর্তী ৷