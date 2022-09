মুম্বই, 3 সেপ্টেম্বর: কেবল এশিয়া কাপই নয়, চোটের যা অভিঘাত তাতে আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন রবীন্দ্র জাদেজা (Ravindra Jadeja out of T20 World Cup) ৷ ডান হাঁটুতে চোটের কারণে শীঘ্রই অস্ত্রোপচারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে বাঁ-হাতি অলরাউন্ডারকে (Jadeja is all set to undergo a major knee surgery) ৷ আর অস্ত্রোপচারের জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে 'জাড্ডু'-কে ৷ দরজায় কড়া নাড়া টি-20 বিশ্বকাপে তাই খেলা হচ্ছে না ভারতীয় অলরাউন্ডারের ৷

সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে (PTI) দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিসিসিআই'য়ের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "ডান হাঁটুতে জাদেজার চোট যথেষ্ট গুরুতর ৷ ওকে বড়সড় অস্ত্রোপচারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ৷ আর সে কারণেই অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে জাদেজাকে ৷ এই মুহূর্তে যা অবস্থা, তাতে ওকে যদি এনসিএ-র মেডিক্যাল টিমের মূল্যায়ণের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা খুব সহজ হবে না ৷"

আরও পড়ুন: হাই-অল্টিটিউড মাস্ক, পাক-যুদ্ধের আগে বিশেষ অনুশীলন কোহলির

যদিও এখনও জানা যায়নি যে জাদেজার এই চোট এসিএল কি না ৷ সেক্ষেত্রে ছ'সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে জাড্ডু-কে ৷ তবে ছ'সপ্তাহ না-হলেও ইউটিলিটি অলরাউন্ডারকে অন্ততপক্ষে তিন মাস বাইরে থাকতে হবে নিশ্চিত ৷ সেক্ষেত্রে কোনওভাবেই টি-20 বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ সম্ভব নয় জাদেজার পক্ষে ৷ উল্লেখ্য, হংকং'য়ের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ চলাকালীন হাঁটুতে চোট পান জাদেজা ৷ যা, প্রতিযোগিতার সুপার ফোরে বড় ধাক্কা হতে চলেছে ভারতের জন্য ৷ পরিবর্তে স্ট্যান্ড-বাই অক্ষর প্যাটেলকে ডেকে নেওয়া হয়েছে ৷