নাগপুর, 9 ফেব্রুয়ারি: এশিয়া কাপ চলাকালীন হাঁটুতে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ থেকে ৷ অস্ত্রোপচারের পর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব ৷ শেষমেশ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে সাড়া জাগানো কামব্যাক (Ravindra Jadeja makes stunning comback to international cricket after five months) ৷ প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে বৃহস্পতিবার নাগপুর টেস্টের প্রথমদিন পাঁচ অজি ব্যাটারকে প্যাভিলিয়নে ফেরালেন রবীন্দ্র জাদেজা (Jadeja takes five wickets) ৷ তাও আবার পনিটেল বেঁধে নয়া বেশে ৷ সৌরাষ্ট্র স্পিনারের ঘূর্ণিতে নাকানি-চোবানি খেয়ে প্রথম ইনিংসে 177 রানে মুড়িয়ে গেল ক্যাঙারুব্রিগেড ৷ পাঁচ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্য়াবর্তনে এই সাফল্যের নেপথ্য কারণ কী ? প্রথমদিনের খেলার শেষে 'জাড্ডু' নিজেই ফাঁস করলেন সে কথা ৷

জাদেজা বললেন, "যেভাবে আজ বল করেছি তাতে ভীষণ খুশি ৷ আমি সত্যিই উপভোগ করছিলাম ৷ পাঁচ মাস পর টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনে মোটেই সহজ ব্যাপার নয় ৷ তবে আমি তৈরি ছিলাম ৷ ফিটনেস এবং দক্ষতা ফিরে পেতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে প্রচুর পরিশ্রম করেছি ৷" হাইভোল্টেজ সিরিজ শুরুর আগে সৌরাষ্ট্রের হয়ে রঞ্জি খেলাও যথেষ্ট কাজে দিয়েছে বলে জানালেন টিম ইন্ডিয়ার ইউটিলিটি অলরাউন্ডার ৷

জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে থাকাকালীন কীভাবে স্পিনের অস্ত্রে শান দিয়েছিলেন ? জবাবে জাদেজা বলেন, "বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে থাকাকালীন রোজ 10-12 ঘণ্টা বোলিং অনুশীলন করে যেতাম ৷ ছন্দ ফিরে পেতে প্রচুর খেটেছি ৷ কারণ আমি জানতাম আমাকে টেস্ট ম্যাচে মাঠে নামতে হবে এবং লম্বা স্পেল করতে হবে ৷"

এদিন পাঁচ উইকেটের মধ্যে মার্নাস ল্যাবুশেন এবং স্টিভ স্মিথের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট রয়েছে জাদেজার ঝুলিতে ৷ তৃতীয় উইকেটে একসময় এই জুটিই মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল রোহিত অ্যান্ড কোম্পানির কাছে ৷ জাদেজা জানালেন, স্টাম্প টু স্টাম্প বল করে যাওয়াই টার্গেট নিয়েছিলাম ৷ আর তাতেই এসেছে সাফল্য ৷