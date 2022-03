মোহালি, 6 মার্চ : শ্রীলঙ্কান ব্যাটারদের নাভিশ্বাস তুলে দিয়ে মোহালিতে কপিল দেবকে পিছনে ফেললেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷ টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে উইকেট সংগ্রহের নিরিখে বিশ্বজয়ী প্রাক্তন অধিনায়ককে টপকে উঠে এলেন দ্বিতীয় স্থানে (Ravichandran Ashwin becomes the second highest Indian wicket taker in Test cricket) ৷ 434 উইকেট সংগ্রহ করে এতদিন পাঁচদিনের ক্রিকেটে ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেট শিকারি ছিলেন কপিল দেব ৷ অশ্বিন ক্যারিশমায় এদিন স্থানচ্যুতি ঘটল তাঁর ৷

রবিবার ভারত-শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্টের তৃতীয়দিন চা-বিরতির পরের ওভারেই 435তম টেস্ট উইকেটটি ঝুলিতে পুরে নেন অশ্বিন ৷ টেস্টে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেট শিকারি হওয়ার পথে এদিন সিংহলী ব্যাটার চরিথ আশালঙ্কাকে সাজঘরে ফেরান দক্ষিণী স্পিনার ৷ ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহের নিরিখে অশ্বিনের সামনে এখন শুধু অনিল কুম্বলে (619) ৷

গতকালই স্যার রিচার্ড হ্যাডলির 431 উইকেটের নজির ভেঙেছিলেন অশ্বিন ৷ রবিবার কপিল দেবকে টপকে সামগ্রিকভাবে টেস্ট ক্রিকেটে নবম সর্বাধিক উইকেট সংগ্রাহক হলেন ভারতীয় স্পিনার (Ravichandran Ashwin is now the 9th highest wicket taker in test cricket) ৷ মাত্র 85 টেস্ট খেলেই কপিলের নজির ভাঙলেন তিনি ৷ প্রাক্তন অধিনায়ককে টপকে যাওয়ার আগে রবিবাসরীয় আইএস বিন্দ্রা স্টেডিয়ামে বিপক্ষ দলের প্রাক্তন স্পিনার রঙ্গনা হেরাথের 432টি উইকেটের রেকর্ডকেও এদিন পিছনে ফেলেন অশ্বিন ৷

মোহালিতে প্রথম টেস্টে ব্যাট হাতে অপরাজিত 175 রানের পর বল হাতে প্রথম ইনিংসে 5 উইকেট দখলে নেন জাদেজা (Ravindra Jadeja takes five wickets haul in the first innings) ৷ মূলত জাদেজার ঘূর্ণিতেই প্রথম ইনিংসে দু'শোর মধ্যে গুটিয়ে যায় সফরকারী দল ৷ ফলো-অনের পর শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংসেও ধস নামিয়ে বড় জয়ের পথে রোহিত শর্মার দল ৷