মুম্বই, 24 ডিসেম্বর: 50 ওভার ফরম্যাটে অধিনায়ক পদ থেকে বিরাট কোহলিকে সরানো প্রসঙ্গে অবশেষে মুখ খুললেন রবি শাস্ত্রী ৷ তবে প্রিয় পাত্রের অপসারণ নিয়ে বিসিসিআই'কে বিষোদ্গার নয়, বরং জাতীয় দলের সদ্য প্রাক্তন কোচ এ ব্যাপারে তাঁর মতামত জানালেন বিতর্কের রাস্তায় না হেঁটেই ৷ এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুম্বইকর জানিয়েছেন, বিষয়টা দক্ষ হাতে সামলানো উচিৎ ছিল (Ravi Shastri opens his mouth for the first time on Virat Kohli-BCCI conflict) ৷

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাওয়ার আগে বোর্ডের বিরুদ্ধ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন জাতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৷ ওডিআই নেতৃত্ব থেকে তাঁকে সরানোর ব্যাপারে জানান, আলোচনা দূরঅস্ত, কোনওরকম যোগাযোগ ছাড়াই দল নির্বাচনের মাত্র দেড়ঘণ্টা আগে তাঁকে সিদ্ধান্ত জানায় বোর্ড ৷ বিসিসিআই'য়ের এহেন সিদ্ধান্তকে 'তুঘলকি সিদ্ধান্ত' বর্ণনা করে বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমালোচনায় মেতে ওঠেন বিরাট-ভক্তরা ৷ অন্যদিকে বিস্ফোরক বিরাট প্রসঙ্গে মহারাজ কোনও মন্তব্য না করে জানান, বোর্ড বিষয়টা দেখছে ৷

এই বিতর্ক নিয়ে বেশ কিছু প্রাক্তন ক্রিকেটার মুখ খুললেও কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন বিরাটদের প্রাক্তন হেডস্যার রবি শাস্ত্রী ৷ অবশেষে বিরাট-বিসিসিআই বিতর্ক প্রসঙ্গে সামনে এল তাঁর মন্তব্য ৷ গোটা বিষয়টি নিয়ে শাস্ত্রী বলেন, "বিরাট ওঁর তরফে বক্তব্য পেশ করেছে ৷ এবার বোর্ড সভাপতির বক্তব্য পেশ করার পালা ৷ তবে আমার মনে হয় দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টা দক্ষ হাতে সামলানো গেলে ভাল হত ৷"

পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ভারতের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে শাস্ত্রী বলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজেদের জাত চেনানোর এটাই সেরা সময় ভারতীয় দলের কাছে (Ravi Shastri says this is the best time for team India to prove their mettle in SA) ৷ বিরাট একজন অনবদ্য নেতা আর ওঁর হাতে একটা দুর্দান্ত দল রয়েছে ৷" প্রোটিয়ারা নিজেদের মাটিতে ছেড়ে কথা বলবে না স্মরণ করিয়ে দিয়েও শাস্ত্রীর প্রত্যাশা, ম্যান্ডেলার দেশে এবারই প্রথম টেস্ট সিরিজ জিতে ফিরবে কোহলি অ্যান্ড কোম্পানি ৷