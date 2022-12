জয়ের আবহে ব্যাট তুলে রাখার ইঙ্গিত অধিনায়ক মনোজের

কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: অবসর নেওয়ার আগে বাংলাকে রঞ্জি ট্রফি জেতাতে চান মনোজ তিওয়ারি (Manoj Tiwary Wants Win Ranji Trophy Before Retirement) ৷ মরশুমের প্রথম রঞ্জি ম্যাচে উত্তরপ্রদেশকে (Bengal vs Uttar Pradesh) 6 উইকেটে হারিয়ে উঠে অধিনায়ক মনোজের মন্তব্য কার্যত তাঁর অবসর জল্পনাকেই উসকে দিল ৷ তাঁর অপরাজিত 60 এবং অনুষ্টুপ মজুমদারের 83 রানের দৌলতে ম্যাচের শেষদিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগেই ম্যাচ পকেটে পুরেছে বাংলা ৷ প্রথম ম্যাচ সরাসরি জিতে 6 পয়েন্ট বাংলার ঘরে ৷ তবে, সেই জয়ের আবহেই অবসর নিয়ে জল্পনা তৈরি করলেন বাংলার স্টপগ্যাপ অধিনায়ক ৷

এদিন ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের মনোজ জানালেন, অধিনায়কত্ব তিনি নিয়েছেন কারণ অভিমন্যু জাতীয় দলের সঙ্গে বাংলাদেশ সফরে রয়েছেন ৷ কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই তাঁর শেষবার ৷ ছাড়ার আগে বাংলাকে ট্রফি জেতাতে চান মনোজ তিওয়ারি ৷ পাশাপাশি, বাংলা দলের ভবিষ্যৎ নিয়েও তাঁর মতামত দেন মনোজ ৷ অভিমন্যু ঈশ্বরণ, ঈশান পোড়েলদের নিয়ে আশাবাদী মনোজ ৷ বিশেষ করে ঈশান পোড়েলের প্রশংসা শোনা গেল মনোজের গলায় ৷

মনোজ আশাবাদী আগামিদিনে ভারতীয় দলে প্রতিশ্রুতিমান পেস বোলার হিসেবে জায়গা করে নেবেন ঈশান পোড়েল ৷ শাহবাজ ইতিমধ্যেই ভারতের একদিনের দলে সুযোগ পেয়েছেন ৷ সেখানে বল হাতে নিজেকে কিছুটা হলেও প্রমাণ করেছেন তিনি ৷ তবে অধিনায়ক হিসেবে তিনি চান বাংলা দলকে রঞ্জি ট্রফি জেতাতে ৷ এদিন মনোজ বলেন, "আমি যখন বাংলার অধিনায়কত্ব ছেড়েছিলাম, তখন অভিমন্যুকে তিনটে ফরম্যাটেই অধিনায়ক করার কথা বলেছিলাম ৷ কারণ ও তখন তরুণ ৷ এখন থেকে দায়িত্ব দিলে দলকে নিজের মতো করে তৈরি করতে পারবে ৷

এদিন অনুষ্টুপের সঙ্গে 97 রানের পার্টনারশিপ করে বাংলাকে জয়ের দোরগোড়ায় নিয়ে যান অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি (Manoj Tiwari) ৷ অনুষ্টুপ 83 রানে আউট হন ৷ তবে, মনোজ 60 রানে অপরাজিত থেকে বাংলাকে জয়ের জন্য 257 রান পার করিয়ে দেন ৷ মধ্যাহ্নভোজের আগে 4 উইকেট হারিয়ে 259 রান করে বাংলাকে 6 উইকেটে ম্যাচ জেতান মনোজ ৷ তবে, জয়ের দিনে তাঁর ইনিংসের প্রশংসা ছাপিয়ে সামনে এল রঞ্জি জয়ের স্বপ্ন পূরণ এবং অবসরের প্রসঙ্গ ৷ অভিমন্যু ঈশ্বরন ভারতীয় দলের সঙ্গে থাকায় মনোজ তিওয়ারিকে অধিনায়ক করা হয়েছিল ৷ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই মরশুমের জন্য মনোজকে নেতৃত্বে রাখার ভাবনাও শুরু হয়েছে সিএবি-তে ৷