কলকাতা, 14 ডিসেম্বর: প্রথম দিন 14 উইকেট পড়ার পর, দ্বিতীয় দিনে 10 উইকেট পড়ল ইডেনের উইকেটে ৷ যে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি বোলারদের হাতে ৷ রঞ্জি ট্রফির (Ranji Trophy 2022-23) প্রথম ইনিংসে উত্তরপ্রদেশের 198 রানের জবাবে মনোজ তিওয়ারিদেৈর ইনিংস শেষ মাত্র 169 রানে (Bengal vs Uttar Pradesh) ৷ গত দিনের 4 উইকেটে 29 রান নিয়ে খেলতে নেমে বাংলা দল ব্যাটিং বিপর্যয় রুখতে ব্যর্থ হন এদিন (Bengal Cornered in Ranji Trophy Against Uttar Pradesh) ৷ আকাশদীপ এদিন সর্বাধিক 41 রান করেছেন ৷

অপরাজিত দুই নাইট-ওয়াচম্যান দ্বিতীয় দিনে বেশিক্ষণ থিতু হতে পারেননি ৷ ব্যক্তিগত 12 রানে প্রীতম চক্রবর্তী এবং সায়নশেখর মণ্ডল 21 রানে ফিরে যান ৷ বেহাল অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে বাংলার ভরসা ছিল অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি, অভিষেক পোড়েল এবং শাহবাজ আহমেদের ব্যাট ৷ কিন্তু, তিনজনই বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ হয়েছেন ৷ মনোজ মাত্র 23 রানে আউট হয়ে যান ৷ অভিষেক পোড়েল 33 এবং শাহবাজ আহমেদ আউট হন 21 রানে। এই পরিস্থিতিতে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে ভালো ব্যাটিং করলেন আকাশদীপ ৷ তাঁর 41 রানের ইনিংসে বাংলাকে 169 স্কোরে পৌঁছায় ৷ অন্যদিকে, ঈশান পোড়েলের পাঁচ উইকেটের জবাবে উত্তরপ্রদেশের দিল শিভম মাভি 55 রান দিয়ে 6 উইকেট নিয়েছেন ৷

29 রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে উত্তরপ্রদেশও ফের ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে ৷ 40 রানে 4 উইকেট হারায় তারা ৷ সেখান থেকে উত্তরপ্রদেশের ইনিংসের হাল ধরেন রিঙ্কু সিং (47 রানে অপরাজিত)। যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন অক্ষদীপ নাথের (47 রানে অপরাজিত)। প্রতিপক্ষ বোলারদের সামলে দিনের শেষে তাঁরা দু’জনে উত্তরপ্রদেশকে টানছেন ৷ দ্বিতীয় দিনের শেষে 4 উইকেট হারিয়ে 122 রান তুলেছে উত্তরপ্রদেশ ৷ করণ শর্মার দল বর্তমানে 151 রানে এগিয়ে রয়েছে ৷

প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও প্রতিপক্ষকে ভাঙেন ঈশান পোড়েল ৷ তাঁর 2 উইকেট ছাড়াও আকাশদীপ এবং সায়নশেখর মণ্ডল একটি করে উইকেট পেয়েছেন ৷ দেড়শো পার করে উত্তরপ্রদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাকে বড় টার্গেট দেওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে ৷ জয় ছাড়া অন্য পথে অধিকাংশ পয়েন্টের আশা নেই বাংলা দলের কাছে ৷