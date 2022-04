মুম্বই, 27 এপ্রিল : প্রথম আইপিএলের সেরার তাজ উঠেছিল তাদেরই মাথায় ৷ 14 বছর আগে সেই খেতাব জয়ের প্রধান কান্ডারী প্রয়াত শেন কিথ ওয়ার্নকে শনিবারের ম্যাচে শ্রদ্ধা জানাবে রাজস্থান রয়্যালস পরিবার ৷ নামের পিছনে না-ছুটে আনকোরাদের নিয়ে তৈরি একটা দলকে শেন যেভাবে শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা আজও রূপকথার মত অনুরাগীদের কাছে ৷ স্বভাবতই কিংবদন্তির অকাল বিদায় এখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ৷ আগামী শনিবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের মধ্যে দিয়ে তাই আইপিএল জয়ী কোচ, অধিনায়ককে সম্মান জানাবে রয়্যালসরা (Rajasthan Royals to pay tribute to Shane Warne on Saturday) ৷

আগামী শনিবার ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে খেলবে রাজস্থান রয়্যালস ৷ উল্লেখ্য, 2008 প্রথম আইপিএল ফাইনালে মুম্বইয়ের এই স্টেডিয়ামেই চেন্নাই সুপার কিংসকে হারিয়ে খেতাব জিতেছিল রাজস্থান (RR beat CSK at DY Patil Stadium to lift the trophy in 2008) ৷ তাই ওয়ার্নকে শ্রদ্ধা জানাতে ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামকেই বেছে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি ৷

এক প্রেস রিলিজে রয়্যালস জানিয়েছে, "ওয়ার্ন যে স্টেডিয়ামে আইপিএল ট্রফি হাতে তুলেছিলেন সেই স্টেডিয়ামে একত্রিত হয়েই তাঁর জীবনের নানান কীর্তি উদযাপন করতে চাই আমরা ৷" রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজি আরও জানিয়েছে, শনিবারের অনুষ্ঠান কোনওভাবেই শোকজ্ঞাপনের নয়, বরং ক্রিকেটে ওয়ার্নের সীমাহীন অবদানের জন্য তাঁকে কুর্নিশ জানাব আমরা ৷

আরও পড়ুন : বিপর্যয়েও দলের পাশে রোহিত, কঠিন সময় সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ অনুরাগীদের

রাজস্থানের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের অংশীদার হবে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিও এবং তাতে পূর্ণ সহযোগীতা করবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ রয়্যালস পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কিংবদন্তির ভাই জেসন ওয়ার্ন তাঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন ৷ শনিবারের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন তিনি ৷