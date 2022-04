মুম্বই, 19 এপ্রিল : চলতি আইপিএলে এখনও পর্যন্ত সেরা ম্যাচটা হয়ে গেল সোমবার ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে ৷ বাটলারের বিস্ফোরক শতরান, ফিঞ্চ-শ্রেয়সের পালটা মার, চাহালের হ্যাটট্রিক ৷ মুম্বইয়ে রাজস্থান বনাম কলকাতা ম্যাচের পট পরিবর্তন হল মুহূর্তে-মুহূর্তে ৷ পাহাড়প্রমাণ রান তাড়া করতে নেমে নাইটরা হারল 7 রানে (RR beat KKR by 7 runs) ৷ অন্যদিকে থ্রিলার ম্যাচে বেগুনি শিবিরকে হারিয়ে লিগ টেবিলে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এল রাজস্থান রয়্যালস ৷

দিল্লি এবং হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে হারের পর এদিন জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া ছিল শাহরুখের দল ৷ টস জিতে গোলাপি শিবিরকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান নাইট অধিনায়ক শ্রেয়স ৷ তবে জস বাটলারের ব্যাট শুরু থেকেই ব্যাকফুটে ঠেলে দেয় দু'বারের চ্যাম্পিয়নদের ৷ নাইট বোলারদের তুলোধনা করে মাত্র 59 বলে চলতি আইপিএলে দ্বিতীয় শতরানটি তুলে নেন ইংরেজ ব্যাটার (Jos Buttler hits second century in IPL 2022) ৷ 61 বলে 103 করে বাটলার যখন ডাগ-আউটে ফেরেন দলের রান তখন 16.4 ওভারে 183 ৷ শিমরন হেটমেয়ারের 13 বলে অপরাজিত 26 রান 5 উইকেট হারিয়ে রয়্যালসদের পৌঁছে দেয় 217 রানে ৷ অধিনায়ক স্যামসন খেলেন 19 বলে 38 রানের ঝোড়ো ইনিংস ৷

জবাবে এদিন নাইট ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামা সুনীল নারিন রান-আউট হয়ে ফেরেন প্রথম বলেই ৷ তবে দ্বিতীয় উইকেটে অ্যারন ফিঞ্চ-শ্রেয়স আইয়ারের 53 বলে 107 রানের জুটি দারুণভাবে লড়াইয়ে ফেরায় নাইটদের ৷ অজি ওপেনার 28 বলে 58 রান করে ফেরার পর রানের গতি স্লথ হয়ে যায় ঠিকই তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন অধিনায়ক ৷ কিন্তু 17তম ওভারে চাহালের হ্যাটট্রিক-সহ চার উইকেট ম্যাচ মুঠোয় এনে দেয় গোলাপি শিবিরকে (Yuzvendra Chahal got his first hat-trick in IPL) ৷

51 বলে 85 রানে ফেরেন শ্রেয়স ৷ শেষদিকে উমেশ যাদবের 9 বলে 21 আশা জাগালেও অন্তিম ওভারে জোড়া উইকেট নিয়ে নায়ক বনে যান ওবেড ম্যাকয় ৷ এক বল বাকি থাকতে 210 রানে গুটিয়ে যায় নাইটরা ৷ হারের হ্যাটট্রিকে লিগ টেবিলে ছ'য়ে নেমে গেলেন শ্রেয়সরা ৷