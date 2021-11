কানপুর, 29 নভেম্বর : কোচ হিসেবে তাঁর জাতীয় দলের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলল ভারতীয় দল ৷ অল্পের জন্য জয় দিয়ে কোচ দ্রাবিড়ের অভিষেক টেস্ট স্মরণীয় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে তাঁর ছেলেরা ৷ তবে ম্যাচ পরবর্তী একটি ঘটনায় আলোচনার কেন্দ্রে 'জেন্টলম্যান' রাহুল শরদ দ্রাবিড় (Rahul Sharad Dravid) ৷ সোমবার স্পোর্টিং উইকেট তৈরির জন্য গ্রিন পার্কের (Green Park) মাঠকর্মীদের বকশিশ দিলেন শ্রেয়সদের হেডস্যার (Rahul Dravid donates Green Park groundsmen for preparing sporting wicket) ৷

2008 ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা (India vs South Africa) ম্যাচ দিয়ে গ্রিন পার্কে টেস্ট ম্যাচের পথ চলা শুরু হয়েছিল ৷ কিন্তু সেই ম্যাচ মাত্র তিনদিনে শেষ হয়ে যাওয়ার প্রথম থেকেই চর্চায় ছিল গ্রিন পার্কের বাইশ গজ ৷ পরবর্তীতেও আলোচনা হয়েছে কানপুর স্টেডিয়ামের পিচ নিয়ে ৷ কিন্তু ভারত-নিউজিল্যান্ড (India vs New Zealand) টেস্ট ম্যাচ সব বিতর্ক সরিয়ে সম্পূর্ণ পাঁচদিন গড়ানোয় খুশি দ্রাবিড় (Rahul Dravid appreciates Kanpur Pitch) ৷

তাই সোমবার ম্যাচ শেষে পিচ কিউরেটর শিব কুমারের অধীনে গ্রিন পার্কের মাঠকর্মীদের 35 হাজার টাকা পুরস্কার দিলেন ৷ অন্তিম উইকেটে রচিন রবীন্দ্র (Rachin Ravindra)-আজাজ প্যাটেলের (Ajaz Patel) অদম্য লড়াইয়ে এদিন কানপুরে তীরে এসে তরী ডোবে টিম ইন্ডিয়ার ৷ তবে পিচের চরিত্রে খুশি ভারতীয় কোচ ৷

উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (Uttar Pradesh Cricket Association) তরফ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়, "আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে রাহুল দ্রাবিড় ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমাদের মাঠকর্মীদের 35 হাজার টাকা দিয়েছেন ৷" আর এই ঘটনা প্রমাণ করল ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর দায়িত্ব বদলালেও মানুষ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের খোলনলচে বদলায়নি এতটুকু ৷

284 রান তাড়া করতে নেমে 9 উইকেটে 165 রানে অন্তিমদিনের খেলা শেষ করে নিউজিল্যান্ড ৷ জাদেজার (Ravindra Jadeja)-অশ্বিনের (Ravichandran Ashwin) ঘূর্ণিতে জয়ের গন্ধ গায়ে মেখেও জয়ের অদূরে থমকে যেতে হয় ভারতকে ৷