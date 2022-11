অ্যাডিলেড, 2 নভেম্বর: ব্যর্থ লিটন দাসের লড়াই । শেষ ওভারে দুরন্ত আর্শদীপ সিং । বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডিএলএস পদ্ধতিতে বাংলাদেশকে 5 রানে হারিয়ে দিয়েছে 'রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোং' । টাইগারদের হারিয়ে শেষ চারের টিকিট কার্যত নিশ্চিত করে ফেলছে রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলেরা (India beat Bangladesh in T-20 World Cup) । 11 জন খেলোয়াড় ছাড়াও ভারতের এই জয়ের পেছনে এদিন রয়েছেন এক নন-প্লেয়িং স্টাফ (Raghu helps out slipping indian stars on wet outfield) ।

রঘুবেন্দ্র ওরফে রঘু, 'মেন ইন ব্লু'র থ্রো-ডাউন স্পেশালিস্ট । পরিসংখ্যান বলছে, ঘণ্টায় 150 কিলোমিটার গতিতে ব্যাটারদের থ্রো-ডাউন দেন তিনি । বৃষ্টিবিঘ্নিত অ্যাডিলেডে এদিন তাঁকেই অন্য ভূমিকায় দেখল দর্শকরা । বৃষ্টির পর খেলা শুরু হতেই তাঁকে দেখা গেল ব্রাশ হাতে সারা মাঠ ঘুরে বেড়াতে । বাউন্ডারির ধারে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ফিল্ডারদের জুতো পরিষ্কার করে দিলেন তিনি । উদ্দেশ্য জলে ভেজা আউটফিল্ডে কোনও খেলোয়াড় যাতে চোট না-পায়, একইসঙ্গে ফিল্ডিংয়েও যেন গতি আসে । দুইয়েই সফল রঘু ।

ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে এদিন 16 ওভারে বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়িয়েছিল 151 রান । লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে দুরন্ত শুরু করেছিলেন লিটন দাস । বাংলাদেশের পকেট ডিনামাইটের দাপটে এতসময় জয়ের স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছিল টাইগাররা । ওপেনিং জুটির দাপটে মাত্র 7 ওভারে 66 রান তুলে ফেলেছিল বাংলাদেশ । অন্যদিকে বৃ্ষ্টির পরেই স্লো হয়ে গিয়েছিল অ্যাডিলেডের আউটফিল্ড । ফলে খুচরো রান বাঁচানোয় অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যায় ভারত । শেষ পর্যন্ত 5 রান আগেই থেমে যায় লিটনদের ইনিংস । পার্থক্য গড়ে দেয় রাহুলের দুরন্ত থ্রো । ওই থ্রো-তেই ডাগ-আউটে ফেরেন মাত্র 27 বলে 60 রান করা লিটন দাস ।

এর আগে টস হেরে অ্যাডিলেডে এদিন প্রথমে ব্যাটিং করে টিম ইন্ডিয়া ৷ টি-20 বিশ্বকাপে হারানো ফর্ম ফিরে পেয়েছেন ভারতের রানমেশিন । বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এদিন ফের গর্জে ওঠে বিরাট-ব্যাট । চলতি বিশ্বকাপে এদিন তৃতীয় অর্ধশতরানটি করে ফেলেন বিরাট কোহলি । ধ্রুপদী ব্যাটিংয়ে যোগ্য সঙ্গত করেন কেএল রাহুল । ঝোড়ো খেলেন সূর্যকুমার যাদবও । সবমিলিয়ে তিন ব্যাটারের শাসনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় গড়ে 'মেন ইন ব্লু' । কুড়ি-বিশের লড়াইয়ে শাকিবদের সামনে জেতার জন্য 185 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিল দ্রাবিড়ের ছেলেরা (India score 184 runs against Bangladesh) ।

