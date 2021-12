জোহানেসবার্গ, 21 ডিসেম্বর : টেস্ট সিরিজ শুরুর পাঁচদিন আগে খানিকটা হলেও স্বস্তি ভারতীয় শিবিরে ৷ চোটের কারণে বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন প্রোটিয়া স্পিডস্টার অ্যানরিচ নর্তজে (Anrich Nortje ruled out from test series against India) ৷ ফাস্ট বোলারের চোটের ধরন জানা না গেলেও নর্তজের ছিটকে যাওয়া যে ডিন এলগারদের জন্য বড়সড় ধাক্কা, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷

দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ধারাবাহিক চোটে'র কারণে ছিটকে গিয়েছেন নর্তজে ৷ যদিও তাঁর পরিবর্ত কাউকে দলে নেওয়া হচ্ছে না বলে জানিয়েছে সিএসকে ৷ ধারাবাহিক চোটের কারণে নর্তজে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ খেলার ধকল নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছে সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড ৷

আপাতত চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে তিনি রিহ্যাব চালিয়ে যাচ্ছেন বলেও জানিয়েছে তারা ৷ তবে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে চোট-উদ্বেগকে সঙ্গী করে এসেছে ভারতীয় দলও ৷ ইউটিলিটি অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজার সার্ভিস দক্ষিণ আফ্রিকায় পাবে না ভারতীয় দল ৷ দক্ষিণ আফ্রিকায় উড়ে যাওয়ার ঠিক আগে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ছিটকে গিয়েছেন সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৷ পরিবর্তে কোহলির ডেপুটির দায়িত্ব পালন করবেন কেএল রাহুল ৷

সেঞ্চুরিয়নে আগামী 26 ডিসেম্বর বক্সিং-ডে'তে প্রথম টেস্ট খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া (India to play first test on Boxing-Day at Centurion) ৷ যদিও টেস্ট এবং ওডিআই জোড়া সিরিজই অনুষ্ঠিত হবে দর্শকহীন স্টেডিয়ামে ৷ বিসিসিআই'য়ের সঙ্গে সমঝোতা করে সোমবার এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিএসএ ৷