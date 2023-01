কলকাতা, 12 জানুয়ারি: 6 বছর পর আবার ইডেনে একদিনের ম্যাচে নামতে চলেছে ভারতীয় দল ৷ প্রথম ম্যাচে জয়ের পর এই মুহূর্তে সিরিজে 1-0 ব্যবধানে এগিয়ে আছে রোহিত শর্মার ভারত ৷ প্রথম ম্যাচে 67 রানের বিশাল পরাজয়ের পর ঠিক কী পরিবর্তন আসতে পারে শ্রীলঙ্কা দলে? অন্যদিকে ভারত কি পারবে সিরিজ পকেটে পুরতে? কত বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে শিশির? প্রশ্ন অনেক ৷ উত্তর দেবে সময় (IND vs SL 2nd ODI) ৷

প্রথম ম্য়াচে বেশ ভালো ফর্মে ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা ৷ রোহিত, শুভমানের জোড়া অর্ধ শতরানের পর বিরাট কোহলির দুরন্ত শতরানের জেরে গুয়াহাটিতে 373 রানের বিশাল পাহাড় গড়েছিল মেন ইন ব্লু ৷ বোলিংয়েও যথেষ্ট ভালো সঙ্গত দেন উমরান মালিক, মহম্মদ সিরাজরা ৷ শেষ পর্যন্ত দাসুন শনকার শতরান সত্ত্বেও 67 রান পিছিনেই থেকে যায় শ্রীলঙ্কা ৷ এবার সিরিজে নিশ্চই ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে শ্রীলঙ্কান সিংহরা ৷

অন্যদিকে, রোহিতের প্রিয় মাঠ হিসাবেই পরিচিত ইডেন গার্ডেনস ৷ এখানে দ্বিশতরানের ইনিংসও রয়েছে ভারতীয় অধিনায়কের ৷ 2014 সালে এই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেই ইডেনে 264 রানের বিশাল ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন হিটম্যান (Players to Look Forward in IND vs SL 2nd ODI) ৷ আর এবারও প্রথম ম্যাচেই তাঁর ব্যাট থেকে রান এসেছে ৷ তাই দ্বিতীয় ম্য়াচে রোহিত-কোহলি যদি কলকাতায় কিছুটা রানের ঝড় তোলেন তবে তা শীতের দিনের নলেন গুড়ের রসোগোল্লা আর পুলি পিঠের মতোই উপাদেয় হবে বাঙালির কাছে ৷

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পিচে বইতে চলেছে রানের বন্যা ৷ আর বিকেলের দিকে শিশির পতনেরও সম্ভবনা রয়েছে ৷ তাই প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ এলে অবশ্যই আবারও বড় রানের পাহাড় গড়ার পিছনেই দৌড়াতে হবে রোহিতদের ৷ অবশ্য় পরে ব্যাট করা হয়ত কিছুটা সহজ হতে পারে শিশিরের কারণে (Some Key Points about IND vs SL 2nd ODI) ৷

