মুম্বই, 11 এপ্রিল : আইপিএল-এর ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল ৷ কিন্তু, 2022’র আইপিএল-এ পরপর চার ম্যাচ হেরে কোণঠাসা রোহিত শর্মার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ ব্যাটে, বলে এমনকি ফিল্ডিংয়েও বীভৎস দেখাচ্ছে পাঁচবারের খেতাব জয়ীদের ৷ এই পরিস্থিতিতে দলের পাশে দাঁড়ালেন এই ফ্র্যাঞ্চাইজির মালকিন নীতা আম্বানি (Nita Ambani Sends A Message for Mumbai Indians) ৷ একজোট হয়ে একে অপরের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন নীতা ৷ আর দলের সবার প্রতি তাঁর ভরসা এবং বিশ্বাস রয়েছে বলে জানিয়েছেন মুকেশ-জায়া (Nita Ambani Stands With MI Team After Losing Four Consecutive Match in IPL 2022) ৷

নীতা আম্বানি তাঁর বার্তায় জানিয়েছেন, ‘‘আপনাদের সবার প্রতি আমার ভরসা এবং বিশ্বাস আছে এবং আমি নিশ্চিত আমরা এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসব ৷ এখনও আমরা শুধু সামনে তাকাব এবং এগিয়ে যাব ৷ আমাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমরা এই পরিস্থিতিটাকে জয় করতে পারব ৷’’

তবে, এবারেই প্রথম নয় 2014 সালে প্রথম 5 ম্যাচ হেরেও, দুর্দান্তভাবে ফিরে এসেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ এমনকি প্রথম চারে জায়গা করে নিয়েছিলেন রোহিতরা ৷ আর 2015 সালে প্রথম 4 ম্যাচ হারের পরও চ্যাম্পিয়ন হয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করেছিল মুম্বইয়ের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ এ বারেও তেমন কিছু আশা করছেন মুম্বইয়ের সমর্থকরা ৷ আর সেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেও দলের ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের উদ্দেশ্যে নিতা আম্বানির বার্তা, ‘‘চোয়াল শক্ত করে দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন কর ৷’’

তিনি বলেন, ‘‘এর আগে বহুবার আমরা এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছি ৷ তবে, আমরা এগিয়ে গিয়েছি এবং কাপ জিতেছি ৷ তাই আমি বিশ্বাস করি যে, আপনারা সবাই একে অপরের সঙ্গে থাকবেন ৷ যদি আপনারা একে অপরের পাশে দাঁড়ান, তাহলে এই পরিস্থিতিকে আমরা জয় করতে পারব ৷ আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ৷ ততদিন আপনারা যা করতে চান, তাতে আমার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে ৷ দয়া করে একে অপরের প্রতি আস্থা রাখুন, নিজের প্রতি আস্থা রাখুন, বিশ্বাস করে যান ৷ আর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সবসময় আপনাদের সমর্থনে রয়েছে ৷’’

এখন দেখার পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচে নীতা আম্বানির এই বার্তা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে কতটা উজ্জীবিত করতে পারে ৷ 13 এপ্রিল পুনের মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পরবর্তী ম্যাচ রয়েছে ৷ সেখানে রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দাপটের সঙ্গে ফিরে আসতে চাইবে ৷