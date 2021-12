মুম্বই, 4 ডিসেম্বর : আজাজ প্যাটেলের (Ajaz Patel) দশ উইকেটের সুখ দীর্ঘস্থায়ী হল না নিউজিল্যান্ডের কাছে ৷ ওয়াংখেড়েতে প্রথম ইনিংসে নিয়মিত উইকেট হারিয়ে বেকায়দায় টম ল্যাথাম অ্যান্ড কোম্পানি ৷ মহম্মদ সিরাজ এবং ভারতীয় স্পিনারদের দাপটে চা-বিরতিতেই 6 উইকেট হারাল কিউয়িরা ৷ হাফডজন উইকেট হারিয়ে চা-পানের বিরতিতে স্কোরবোর্ডে 38 রান তুলেছে তারা (New Zealand loses six wickets at tea) ৷ ইশান্তের পরিবর্তে একাদশে সুযোগ পেয়েই কিউয়িদের টপ-অর্ডার ধসিয়ে দিলেন মহম্মদ সিরাজ ৷

সিরাজের তিন উইকেটের পাশে একটি করে উইকেট ঝুলিতে ভরে নিলেন তিন স্পিনার অক্ষর, অশ্বিন এবং জয়ন্ত ৷ দুই ওপেনিং ব্যাটারকে টম ল্যাথাম এবং উইল ইয়ংকে তুলে নেন সিরাজ ৷ ল্যাথামের 10 রান ছাড়া দু'অঙ্কে পৌঁছতে পারেননি আর কোনও ব্যাটারই ৷ অভিজ্ঞ রস টেলরকেও ফেরান সিরাজ ৷ এরপর একে একে মিচেল, নিকোলস এবং গত ম্যাচের নায়ক রবীন্দ্রকে সাজঘরে পাঠান অক্ষর, অশ্বিন এবং জয়ন্ত ৷

রবীন্দ্র ফিরতেই চা-বিরতি ঘোষণা করেন আম্পায়াররা ৷ এর আগে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় 325 রানে (India scores 325 runs in their first innings) ৷ ওয়াংখেড়েতে শনিবার শিরোনামে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কিউয়ি স্পিনার আজাজ প্যাটেল ৷ ভারতের 10টি উইকেটই পকেটস্থ করে ওয়াংখেড়েতে নজির গড়লেন আজাজ (Ajaz Patel takes 10 wickets in an innings) ৷ মজার ব্যাপার ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই স্পিনারের জন্ম মুম্বইয়ের মাটিতেই ৷ জন্মভূমিতে অনন্য কীর্তি গড়ে জিম লেকার এবং অনিল কুম্বলের সঙ্গে একসারিতে চলে এলেন তিনি (Ajaz Patel becomes third bowler ever to bag all 10 wickets in a Test innings) ৷