মুম্বই, 4 ডিসেম্বর : চা-বিরতির পর কিউয়িদের প্রথম ইনিংস দীর্ঘায়িত হল না ৷ বলা ভাল হতে দিলেন না ভারতীয় বোলাররা ৷ বিরতির পর অবশিষ্ট চার উইকেটে মাত্র 24 রান যোগ করে 62 রানেই গুটিয়ে গেল নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস (New Zealand all out for 62 in their first innings) ৷ টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের বিরুদ্ধে এটাই কোনও দলের সর্বনিম্ন স্কোর ৷ সর্বাধিক 4 উইকেট গেল রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ঝুলিতে (Ravichandran Ashwin takes 4 wickets) ৷

কিউয়িদের এই স্কোর টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের মাটিতে যে কোনও দলের সর্বনিম্ন স্কোরও বটে (New Zealand scores lowest total in an inning on Indian soil) ৷ চা-বিরতিতেই 6 উইকেট তুলে নিয়ে কিউয়ি ব্যাটিং লাইন-আপের কোমর ভেঙে দিয়েছিলেন ভারতীয় বোলাররা ৷ দ্বিতীয় সেশনের শেষে 6 উইকেট হারিয়ে 38 রান তুলে ধুঁকতে থাকা নিউজিল্যান্ড তৃতীয় সেশনেও কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারল না ৷ অধিনায়ক টম ল্যাথাম ছাড়া দু'অঙ্কের রানে পৌঁছলেন কেবল কাইল জেমিসন ৷ 17 রানে অক্ষর প্যাটেল তাঁকে ফেরাতেই 28.1 ওভারের মাথায় কিউয়ি ইনিংসের যবনিকা নেমে আসে ৷ আজাজ প্যাটেলের ইতিহাস গড়ার মঞ্চে দলগতভাবে লজ্জার রেকর্ড গড়ল নিউজিল্যান্ড ৷

এর আগে ভারতের মাটিতে টেস্টে ইনিংসে সর্বনিম্ন রানের নজির ছিল ভারতেরই ঝুলিতে ৷ 1987 দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে 75 রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল দিলীপ বেঙ্গসরকরের ভারত ৷ তবে 263 রানে এগিয়ে থেকেও কিউয়িদের এদিন ফলো-অন করানোর পথে হাঁটলেন না ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে আরও রানের বোঝা চাপিয়ে সিরিজ জয়ের লক্ষ্য টিম ইন্ডিয়ার ৷ 3 উইকেট নিয়ে মহম্মদ সিরাজ টপ-অর্ডার ভাঙার কাজ শুরু করলে কিউয়িদের লোয়ার-অর্ডার ধসে যায় অশ্বিনের ঘূর্ণিতে ৷ অশ্বিনের 4 উইকেটের পাশে 3 উইকেট নিয়ে উজ্জ্বল সিরাজ ৷ 2টি উইকেট অক্ষরের ৷ একটি উইকেট যায় জয়ন্ত যাদবের ঝুলিতে ৷

এর আগে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় 325 রানে (India scores 325 runs in their first innings) ৷ ওয়াংখেড়েতে শনিবার শিরোনামে আসেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কিউয়ি স্পিনার আজাজ প্যাটেল ৷ ভারতের 10টি উইকেটই পকেটস্থ করে ওয়াংখেড়েতে নজির গড়েন আজাজ (Ajaz Patel takes 10 wickets in an innings) ৷