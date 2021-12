জোহানেসবার্গ, 25 ডিসেম্বর : গত কয়েকদিন ধরে বিরাট কোহলি বনাম বোর্ড ইস্যুতে ঝড় বয়ে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট ৷ তবে সেই দুর্যোগকে পাশ কাটিয়ে সোমবার দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শুরু করবে ভারতীয় দল ৷ বড়দিনে মিটতেই ‘বক্সিং-ডে’ টেস্টে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে ভারত (Ind vs SA Boxing Day Test) ৷ আর আগেই দল নির্বাচন নিয়ে বার্তা দিলেন কোচ রাহুল দ্রাবিড় ৷ জানিয়ে দিলেন, সেঞ্চুরিয়নের সুপারস্পোর্ট পার্কে ভারতের প্রথম একাদশে যারা সুযোগ পাবে না, তাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই (Never easy to leave out players Rahul Dravid says on IND team selection) ৷

সিরিজ প্রথম ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগেও দলের একাদশ নিয়ে কোনও ঈঙ্গিত না দিলেও দ্রাবিড় বুঝিয়ে দিয়েছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় আগামী কয়েক সপ্তাহে ভারতকে দল নির্বাচনের বিষয়ে বেশ কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে । দ্রাবিড় বলেন, "খেলোয়াড়দের দল থেকে বাদ দেওয়া কখনই সহজ নয় ৷ কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই দলে সেই পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং আমরাও সেই সিদ্ধান্তগুলো নিই ৷ দলের প্রত্যেকেই একাদশের অংশ হতে চায়, কিন্তু খেলোয়াড়রাও প্রত্যেকেই পেশাদার, তারাও খেলোয়াড়োচিত মানসিকতাতেই বিষয়গুলো নেয় ৷’’

ডোনাল্ড-এনতিনির দেশে এর আগে কখনও টেস্ট সিরিজ জিতে ফিরতে পারেনি ভারতীয় দল ৷ দলের দায়িত্ব নিয়েই প্রথমবার ছেলেদের প্রোটিয়া-বধের স্বাদ দিতে বদ্ধপরিকর হেডস্যার রাহুল দ্রাবিড় ৷ ফলে সেঞ্চুরিয়নে শুরু থেকেই জয়ের লক্ষ্যে ঝাঁপাবে দল ৷ ‘দ্য ওয়াল’ বলেন, ‘‘ভাল শুরু করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ ভাল শুরু করলে তা হোম টিমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে । তা করতে পারলেই আমাদের জন্য সিরিজ জেতার রাস্তা খুলে যাবে ৷”

প্রসঙ্গত, কেবল বক্সিং-ডে টেস্ট ম্যাচ নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় গোটা সিরিজটাই রুদ্ধদ্বার স্টেডিয়ামে খেলবে ভারতীয় দল (India to play whole series in South Africa behind closed doors) ৷