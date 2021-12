ব্রিসবেন, 11 ডিসেম্বর : অ্যাসেজ সিরিজে (Ashes Series 2021-22) ব্রিসবেনে প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনে দাপট অজিদের ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র 297 রানে অল আউট হয়ে গেল ইংল্যান্ড ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে মাত্র 20 রান করতে হত ৷ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ব্যাট করতে নামেন অ্যালেক্স কেরি ও মার্কাস হ্যারিস ৷ এক উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া ৷

প্রথম টেস্টে চতুর্থ দিনে দাপট দেখালেন নাথান লিয়ন ৷ একইসঙ্গে টেস্টে 400 উইকেটের মালিক হলেন অজি স্পিনার ৷ শেন ওয়ার্ন, গ্লেন ম্যাকগ্রার পর তৃতীয় অস্ট্রেলীয় হিসেবে এই নজির গড়লেন তিনি (Lyon became the the third Australian after Shane Warne and Glenn McGrath to achieve the feat) ৷ টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে 17তম বোলার হিসেবে 400 উইকেটের মাইলফলক ছুঁলেন তিনি ৷ যদিও সপ্তম স্পিনার হিসেবে নিজের নামের পাশে 400তম উইকেটের রেকর্ড জুড়তে লিয়নকে অপেক্ষা করতে হল 326 দিন ৷ চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভারতের বিরুদ্ধে এই ব্রিসবেনেই শেষ টেস্ট উইকেট পেয়েছিলেন তিনি ৷

আরও পড়ুন : Joe Root in Ashes : ভনকে টপকে সচিন, গাভাসকরদের তাড়া করছেন রুট

ট্রেভিস হেডের 152 এবং ডেভিড ওয়ার্নারের 94 রানের সুবাদে প্রথম ইনিংসেই রানের পাহাড় গড়ে অস্টেলিয়া ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে মাত্র 2 উইকেট হারিয়ে 220 তুলে ফেলেছিল ইংল্যান্ড ৷ সেখান থেকে মাত্র 77 রানে বাকি 8 উইকেট হারাল জো রুট, জস বাটলাররা ৷ ম্যাচের সেরা হয়েছেন ট্রেভিস হেড ৷

অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ টেস্ট উইকেট সংগ্রাহক :

শেন ওয়ার্ন (708)

গ্লেন ম্যাকগ্রা (563)

নাথান লিয়ন (401*)

ডেনিস লিলি (355)

মিচেল জনসন (313)

*এখনও খেলছেন