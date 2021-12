মুম্বই, 6 ডিসেম্বর : ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিউজিল্যান্ডের স্পিনার আজাজ প্যাটেলকে সংবর্ধনা দিল মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (MCA Felicitated Ajaz Patel) ৷ টেস্ট ক্রিকেটে তিন নম্বর বোলার হিসেবে এক ইনিংসে 10 উইকেট নিয়েছেন আজাজ ৷ তাঁর এই অনন্য কীর্তির জন্য মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন মুম্বই জাত আজাজ প্যাটেলকে সংবর্ধনা দেয় ৷

মুম্বইয়ে জন্ম আজাজ প্যাটেলের ৷ ছোটবেলার অনেকটা সময়ই মুম্বইয়ে কেটেছে ৷ তার পর বাবার কর্মসূত্রে নিউজিল্যান্ডে পাড়ি ৷ এবার নিউজিল্যান্ডের জাতীয় দলের সঙ্গে প্রথমবার ভারত সফরে এসেছেন আজাজ ৷ আর প্রথম সফরেই জন্ম শহর মুম্বইয়ে টেস্ট ম্যাচ খেলার সৌভগ্য হয়েছে তাঁর ৷ আর প্রথম ম্যাচেই ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে 10 উইকেট নিয়েছেন তিনি ৷ জিম লেকার এবং অনিল কুম্বলের পর তৃতীয় বোলার হিসেবে এই অনন্য রেকর্ড স্পর্শ করেছেন আজাজ প্যাটেল (Ajaz Patel) ৷ আজ তাঁকে সম্মানিত করলেন মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় পাটিল ৷

এদিন আজাজকে একটি স্মারকলিপি এবং স্কোরশিট দিয়ে সম্মান জানান এমসিএ সভাপতি ৷ আজাজ তাঁর ম্যাচের জার্সি এবং 10 উইকেট নেওয়া ম্যাচ বল এমসিএ’কে দিয়ে গিয়েছেন (Ajaz Patel Gives Ball and T-shirt for MCA Museum) ৷ এমসিএ’র ক্রিকেট মিউজিয়ামে সেগুলি রাখা থাকবে ৷ প্রসঙ্গত, আজাজের তুতো ভাই এখনও মুম্বইয়ে থাকেন ৷ তিনি মুম্বইয়ের জোগেশ্বরীতে থাকেন ৷ এদিন ম্যাচ শেষে বিসিসিআই টিভি’র জন্য একটি সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন আজাজ ৷ আর তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷