রাঁচি, 26 জানুয়ারি: মাহির ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুক্রবার খেলতে নামছে ভারত (India will face New Zealand in T20) । ওডিআই সিরিজে কিউয়িদের পর্যুদস্ত করার পর এবার ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে নামবে 'মেন ইন ব্লু' । তার আগেই 'পান্ডিয়া অ্যান্ড কোং'কে চমকে দিলেন তাদেরই প্রাক্তন নেতা (MS Dhoni pays a Surprise visit at Indian Dressing room) । ম্যাচের আগে এদিন ড্রেসিংরুমে হাজির হন মহেন্দ্র সিং ধোনি (MS Dhoni) ।

এদিন একটি পোস্ট করা হয় ভারতীয় টিমের পক্ষ থেকে । বিসিসিআই-এর পোস্ট করা ওই ভিডিয়োতে ভারতীয় দলের ড্রেসিংরুমে দেখা মিলল ধোনির । ডাব হাতে হার্দিক পান্ডিয়া, ঈশান কিষাণ, মুকেশ কুমারদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক । শুধু নিঁখাদ আড্ডাই নয়, একসময়ের সতীর্থদের মূল্যবান পরামর্শও দিলেন তিনি ।

আরও পড়ুন: 'অস্ত্র' বদলেছে, অস্ত্রচালনার ধরন বদলায়নি ! টেনিস কোর্টেও সপ্রতিভ ধোনি