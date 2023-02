নাগপুর, 11 ফেব্রুয়ারি: ছিল রুমাল (বোলার), হয়ে গেল বেড়াল (ব্যাটার) । উলটপুরাণের সাক্ষী বিদর্ভের বাইশ গজ । বুমরার অনুপস্থিতিতে দলের প্রধান পেসার তিনিই । বল হাতে অবশ্য দাগ কাটার মতো কিছু একটা করতে পারেননি মহম্মদ শামি। তাও দিনের শেষে নয়া রেকর্ডধারীদের তালিকায় জ্বলজ্বল করছে তাঁর নাম (Mohammed Shami) । শুধু তাই নয়, ওই রেকর্ডে বিরাট কোহলিকে টপকে গিয়েছেন 'ব্যাটার' শামি (Mohammed Shami has more Sixes Than Virat Kohli and Yuvraj Singh in Test Format) ।

নাগপুরে বোলার শামিকে ছাপিয়ে গিয়েছেন ব্যাটার শামি । দলের হয়ে ব্যাট করতে নেমে ধুমধাড়াক্কা ইনিংস এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে । 47 বলে 37 রানের দুরন্ত ইনিংস এসেছে টেল-এন্ডারের ব্যাট থেকে । অজিদের হয়ে 7 উইকেট নিয়েছেন টড মরফি । দলের সবচেয়ে সফল বোলারকেই জোড়া ছক্কা মারেন তিনি । প্রথমটি উড়ে যায় কভারের উপর দিয়ে, দ্বিতীয়বার ডিপ মিড উইকেট দিয়ে গ্যালারিতে বল আছড়ে পড়ে । যে উইকেটে দু'ইনিংসেই ধস নেমেছে অজিদের ইনিংসে, সেখানেই 2 চার ও 3 ছক্কায় ঝকঝকে ইনিংস গড়েছেন তিনি । কোনও বোলারকেই রেয়াত করেননি তিনি ।

ওই ইনিংস খেলেই নয়া রেকর্ডের মালিক হয়েছেন শামি । ক্রিকেটের সবচেয়ে কুলীন ফরম্যাটে ছক্কা মারার সংখ্যায় দলের অন্যতম ব্যাটিং স্তম্ভ বিরাট কোহলিকে টপতে গিয়েছেন তিনি । পরিসংখ্যান বলছে, ইনিংসে মোট 3টি ছয় মেরেছেন তিনি । ফলে টেস্ট ম্যাচে তাঁর ছয়ের সংখ্যা দাঁড়াল 25টি । 61টি ম্যাচে মোট 85 ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেছেন তিনি । অন্যদিকে, 105টি ম্যাচে 178টি ইনিংসে ব্যাট করেছেন বিরাট । যদিও বল মাঠের বাইরে করার সংখ্যায় তিনি পিছিয়ে পড়েছেন । মোট 24টি ছক্কা রয়েছে তাঁর নামের পাশে । শামি পিছনে ফেলেছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বাঁ-হাতি যুবরাজ সিংকেও (22) ।

অবশ্য ভারতীয়দের মধ্যে ছয় মারার তালিকায় তিনি খুব একটা ওপরে নেই । তাঁর আগে রয়েছেন বীরেন্দ্র সেহওয়াগ (91), মহেন্দ্র সিং ধোনি (78), সচিন তেন্ডুলকর (69), রোহিত শর্মা (66), কপিল দেব (61), সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (57), ঋষভ পন্ত (55), রবীন্দ্র জাদেজা (55), হরভজন সিং (44), নভজ্যোৎ সিং সিধু (38), অজিঙ্ক রাহানে (34) ও মুরলী বিজয়(33) ।

