পারথ, 24 অক্টোবর: রবিবাসরীয় মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড যে রুদ্ধশ্বাস লড়াই দেখে নিয়েছে, এরপর মনে হয় না বিশ্বকাপ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে ৷ ভারত-পাক (IND vs PAK) থ্রিলার ম্যাচের প্রশংসায় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নামার আগে বিশ্বকাপ বন্ধ করে দেওয়ার দাবি তুললেন মিচেল মার্শ (Mitchell Marsh asks to stop the WC before Sri Lanka match) ৷ যদিও পুরোটাই মজার ছলে ৷

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হার দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ তাই মঙ্গলবার সিংহলীদের বিরুদ্ধে ম্যাচ ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে অজিদের কাছে (Australia to face Sri Lanka on Tuesday) ৷ তবে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসেও যেন গতকালের ম্যাচের মোহ ছেড়ে বেরোতে পারলেন না অজি অলরাউন্ডার ৷ মার্শ বললেন, "আমার মনে হয় বিশ্বকাপটা এখানেই বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ ৷ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বরাবরই বাড়তি উন্মাদনার ৷ আমি শুধু ভাবছি গতকাল যদি আমি গ্য়ালারিতে থাকতাম তবে কী করতাম ৷"

এখানেই শেষ নয় ৷ যাঁর কারণে ভারত-পাক ম্যাচ গতকাল অসীম উচ্চতায় পৌঁছেছে, সেই বিরাট কোহলিকেও নিয়েও উচ্ছ্বসিত মার্শ (Mitchell Marsh praises Virat Kohli) ৷ অজি অলরাউন্ডার বলছেন, "এটা একটা অভূতপূর্ব ইনিংস ৷ অনবদ্য ম্যাচ ৷ আশা করি ওর থেকে এমন ইনিংস আরও আসবে ৷"

পাকিস্তানের 160 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে রবিবাসরীয় মেলবোর্নে দেশকে স্মরণীয় জয় উপহার দিয়েছেন বিরাট ৷ জয়ের পথে 53 বলে 82 রানে অপরাজিত থেকে কেরিয়ারের সেরা টি-20 ইনিংস খেলেন প্রাক্তন অধিনায়ক ৷