লন্ডন, 3 ফেব্রুয়ারি : ফেভারিট হিসেবে শুরু করেও গতবার ফাইনালে গিয়ে খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল বাংলাদেশের কাছে হেরে ৷ স্বাভাবিকভাবেই এবার সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে নারাজ যশ ধুলের ভারত ৷ করোনামুক্ত হয়ে দলে ফিরেছেন অধিনায়ক-সহ বাকিরা ৷ তারপরেই অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের শেষ চারে অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছে ‘মেন ইন ব্লু’৷ (Vaughan praises Dhull for his briliant knock against Australia)

ফাইনালে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ভারত ৷ তার আগেই প্রাক্তন ব্রিটিশ অধিনায়ক মাইকেল ভন প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন যশ ধুলকে ৷ সেমিফাইনালে 110 রান করে দলকে জেতাতে বড় ভূমিকা নেওয়ার পরেই ভনের থেকে দরাজ সার্টিফিকেট পেলেন তিনি ৷ নিজের ট্যুইটার হ্যান্ডেলে প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক লেখেন, ''অনূর্ধ্ব ১৯ ভারতীয় ক্রিকেট দলের ব্যাটিং অন্য উচ্চতায় চলে গিয়েছে । ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত ৷ যশ ধুল অসাধারণ ।''

সেমিফাইনালে আরেকটি রেকর্ডও গড়ে ফেলেছেন ধুল ৷ বিরাট কোহলি এবং উন্মুক্ত চাঁদের পর তৃতীয় ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে এই প্রতিযোগিতায় সেঞ্চুরি করলেন তিনি ৷ অজিদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে 10টি বাউন্ডারি এবং 1টি ছক্কা ৷ তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দেন রশিদ ৷ ব্যক্তিগত 96 রানের মাথায় প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি ৷

ম্যাচের পর ধুল বলেন, ‘‘আমার আর রাশেদের পরিকল্পনা ছিল শেষ অবধি ব্যাট করার ৷ এটা আমার কাছে গর্বের মুহূর্ত (তৃতীয় ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে অনুর্ধ্ব 19 বিশ্বকাপের মঞ্চে সেঞ্চুরি) ।’’