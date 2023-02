ইন্দোর, 10 ফেব্রুয়ারি: হোলকার স্টেডিয়ামে দুরন্ত বঙ্গের বোলাররা । মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ভয়ংকর হয়ে উঠলেন আকাশ দীপ । দুর্দান্ত স্পেলে 5 উইকেট তুলে নিলেন মিডিয়াম পেসার । যোগ্য সঙ্গত করলেন শাহবাজ আহমেদ । দুই বোলারের দাপটে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা প্রথম ইনিংস গুটিয়ে গেল মাত্র 170 রানে (Madhya Pradesh bundled out for 170 runs in 1st Innings) । যদিও চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের ছেলেদের ফলো-অন করালেন না বাংলা অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। 258 রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেছে বাংলা (Bengal vs Madhya Pradesh in Ranji Trophy 2022-23) ।

বিস্তারিত আসছে...