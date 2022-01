জোহানেসবার্গ, 3 জানুয়ারি : পয়মন্ত ওয়ান্ডারার্সে শুরুটা মোটেই আশাব্যঞ্জক হল না টিম ইন্ডিয়ার ৷ পিঠের সমস্যায় অধিনায়ক বিরাট কোহলির ছিটকে যাওয়ার দলের মানসিকতায় খানিক ধাক্কা লেগেছিল নিঃসন্দেহে ৷ তবে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরুটা মন্দ করেননি স্ট্যান্ড-ইন অধিনায়ক কেএল রাহুল এবং ময়াঙ্ক আগরওয়াল ৷ যদিও সময় গড়াতে সেই ছন্দ ধরে রাখতে ব্যর্থ সফরকারী দল ৷ প্রথম সেশনে 53 রানে 3 উইকেট খোয়াতে হল ভারতকে (losing three wickets before lunch India are in trouble at Wanderers) ৷

ক্রিজে থিতু হয়েও বড় ইনিংস করতে ব্যর্থ ওপেনার ময়াঙ্ক ৷ হতাশা বাড়িয়ে মাত্র 3 রানে ফিরলেন চেতেশ্বর পূজারা ৷ আর রাহানে হলেন গোল্ডেন ডাক ৷ 24তম ওভারে পরপর দু'বলে পূজারা এবং রাহানেকে সাজঘরে ফেরালেন প্রোটিয়া জোরে বোলার ডুয়েন অলিভিয়ের ৷ একাদশে প্রত্যাবর্তন ঘটা এই জোরে বোলারের সৌজন্যেই প্রথম সেশনটা নিজেদের নামে করে নিল ডিন এলগারের দল ৷

ময়াঙ্ককে ফিরিয়ে রাহুলের দলকে প্রথম ঝটকা দিয়েছিলেন মার্কো জানসেন ৷ 37 বলে 5টি বাউন্ডারির হাঁকিয়ে 26 রান করেন তিনি (Mayank Agarwal scores 26 runs from 37 balls) ৷ তবে 74 বলে 19 রানে অপরাজিত থেকে সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন রাহুল (KL Rahul scores unbeaten 19 at lunch) ৷ এখন দেখার অধিনায়ক হিসেবে অভিষেকে বড় রানের ইনিংস গড়ে দলের ত্রাতা হতে পারেন কিনা দক্ষিণী ব্যাটার ৷

পিঠের সমস্যায় বিরাট কোহলি ওয়ান্ডারার্স টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ানোয় এদিন দেশের 34তম অধিনায়ক হিসেবে ওয়ান্ডারার্সে টস করতে নামেন রাহুল (KL Rahul becomes the 34th test captain of India) ৷ বিরাটের পরিবর্তে দ্বিতীয় টেস্টে দলে অন্তর্ভুক্তি হয়েছে হনুমা বিহারীর ৷ বাকি দল অপরিবর্তিত ৷