মুম্বই, 1 এপ্রিল : টুর্নামেন্টের প্রথম দু'ম্যাচে দলকে হারতে হলেও বৃহস্পতিবার লখনউয়ের বিরুদ্ধে আইপিএলের সর্বাধিক উইকেট শিকারি হয়ে ব্যক্তিগত মাইলস্টোন গড়লেন ডোয়েন ব্র্যাভো ৷ মুম্বইয়ের প্রাক্তন তারকা পেসার লাসিথ মালিঙ্গাকে টপকে শিখরে চেন্নাই সুপার কিংস অলরাউন্ডার ৷ তবে রেকর্ড খুইয়ে আফসোস নয়, বরং ব্র্যাভোকে অভিনন্দনে ভরিয়ে দিলেন মালিঙ্গা (Lasith Malinga congratulates Dwayne Bravo after breaking his highest IPL wicket record) ৷

ডোয়েন ব্র্যাভোকে অভিনন্দন জানিয়ে মালিঙ্গা একটি টুইট করেন এদিন ৷ যেখানে দ্বীপরাষ্ট্রের তারকা পেসার ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডারকে 'চ্যাম্পিয়ন' বলে সম্বোধন করেছেন | মালিঙ্গা লিখেছেন, "ব্র্যাভো একজন সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার ৷ আইপিএলের ইতিহাসে সর্বাধিক উইকেট শিকারি হওয়ার জন্য অভিনন্দন বন্ধু ৷ আরও অনেক পথ যেতে হবে ইয়ং ম্যান ৷"

বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে এলএসজি'র দীপক হুডাকে আউট করে আইপিএল কেরিয়ারের 171তম উইকেটটি সংগ্রহ করেন 2013 এবং 2015 টুর্নামেন্টের বেগুনি টুপির মালিক (Bravo breaks Malinga's the record when he took Deepak Hooda's wicket) ৷ ভুবনেশ্বর কুমার ছাড়া কেবল ব্র্যাভোর ঝুলিতেই আইপিএলে দু'বার বেগুনি টুপি জয়ের নজির রয়েছে ৷

টুর্নামেন্টের একটি সংস্করণের সর্বাধিক 32টি উইকেটেরও নজির রয়েছে ব্র্যাভোর দখলে ৷ যদিও গত মরশুমে সেই রেকর্ডে থাবা বসিয়েছেন হর্ষল প্যাটেল ৷ তবে রেকর্ড গড়েও গতবারের চ্যাম্পিয়নদের বৃহস্পতিবার জয় এনে দিতে ব্যর্থ হন ক্যারিবিয়ান তারকা ৷ তিন বল বাকি থাকতে এদিন 211 রান তাড়া করে টুর্নামেন্টের প্রথম জয় ছিনিয়ে নেয় লখনউ (LSG beat CSK by 6 wickets) ৷