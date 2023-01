কলকাতা, 12 জানুয়ারি: ঠিক ছিল দু'দলের ইনিংসের বিরতিতে মিনিট ছ'য়েকের লেজার-শো এবং প্রয়াত ফুটবল সম্রাট পেলেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নির্মিত বিশেষ তথ্যচিত্র দেখানো হবে ইডেনের দর্শকদের। কিন্তু ভারতীয় বোলারদের দাপটে ঘেঁটে গেলে সমস্ত পরিকল্পনা ৷ কুলদীপ যাদব-মহম্মদ সিরাজ-উমরান মালিকরা এত তাড়াতাড়ি শ্রীলঙ্কার ইনিংস শেষ করে দিলেন যে, সূচি বদলে লেজার-শো এবং পেলেকে সম্মাননা জ্ঞাপন পর্ব পিছিয়ে গেল ম্যাচের শেষে (Laser show at Eden Gardens delayed during IND-SL second ODI) ৷

ছ'বছর পরে ইডেনে আর্ন্তজাতিক ওডিআই ম্যাচ। আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। কিন্তু শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং লাইন-আপ যে 40 ওভারে গুড়িয়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা ৷ কিন্তু টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সিংহলীদের এমনই ব্যাটিং বিপর্যয় হল যে 39.4 ওভারে গুটিয়ে গেল তাঁরা ৷ সিরিজ জিততে ভারতের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়াল মাত্র 216 (India need 216 runs to win the match as well as the series) ৷

যদিও শ্রীলঙ্কার শুরুটা কিন্তু মোটেও খারাপ হয়নি এদিন ৷ ওপেনার আবিষ্কা ফার্নান্দো (20) মহম্মদ সিরাজের বলে বোল্ড হয়ে শুরুতে ফিরে গেলেও নুয়ানিন্দু ফার্নান্দো এবং কুশল মেন্ডিসের দ্বিতীয় উইকেটে 73 রানের পার্টনারশিপ শ্রীলঙ্কার ভিত মজবুত করে দিয়েছিল। দলীয় 102 রানের মাথায় কুশলকে (34) ফিরিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক-থ্রু'টা দেন এই ম্যাচে কুলদীপ যাদব। এরপরই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে দ্বীপরাষ্ট্রের মিডল অর্ডার। 102/2 থেকে 126/6 হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। একটা সময় মনে হচ্ছিল দেড়শোর গন্ডিও পেরোবে না দ্বীপরাষ্ট্রের দলটি। কিন্তু টেল-এন্ডাররা শেষ পর্যন্ত সফরকারী দলকে দু'শোর গণ্ডি পার করিয়ে দেন। ভারতের হয়ে কুলদীপ যাদব ও মহম্মদ সিরাজ তিনটি করে উইকেট নেন। উপত্যকার স্পিডস্টার উমরান মালিক ঝুলিতে পুরে নেন দু'টি উইকেট। একটি উইকেট অক্ষরের ৷

উমরান মালিকের পারফরম্যান্সে খুশি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে একটাই শব্দ, "ভালো ৷" পক্ষান্তরে দলের অসহায় ব্যাটিং দেখে মন ভালো নেই ঘণ্টা বাজিয়ে খেলা শুরু করা কুমার সাঙ্গাকারার। এদিকে জন্মদিনের রাতে হঠাৎ করেই রাহুল দ্রাবিড়কে নিয়ে উদ্বেগ। বুধবার রাতে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন রোহিতদের হেডস্যর রাহুল দ্রাবিড়। রক্তচাপের সমস্যা হয়েছিল তাঁর ৷ তবে হোটেলেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। লোকাল ম্যানেজার দ্রুত সিএবি'র সঙ্গে যোগাযোগ করে 'দ্য ওয়াল'-এর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ পৌঁছে দেন। সকাল থেকে সুস্থ ভারতীয় দলের হেড কোচ ডাগ-আউটে বসলেন।