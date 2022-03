বেঙ্গালুরু, 11 মার্চ : ভারত-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় তথা পিঙ্ক বল টেস্টে স্টেডিয়ামে ফিরছে একশো শতাংশ দর্শক ৷ ক্রিকেট অনুরাগীদের সুখবর দিয়ে বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করল কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (KSCA allows 100 percent spectator capacity for Bengaluru test) ৷ দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পিঙ্ক বল টেস্ট আবার ঘটনাচক্রে 400তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ হতে চলেছে ভারত অধিনায়ক রোহিত গুরুনাথ শর্মার (Rohit Sharma set to play his 400 international match) ৷ তাই বলাই যায় ফুলহাউস গ্যালারির সামনেই আগামিকাল চিন্নাস্বামীতে মাইলস্টোন ম্যাচে নামতে চলেছেন রোহিত ৷

কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (KSCA) কোষাধ্যক্ষ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানান, ভারত-শ্রীলঙ্কা টেস্ট ম্যাচ সিরিজ নিয়ে দর্শকের উন্মাদনার কথা বিবেচনা করে একশো শতাংশ টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কেএসসিএ ৷ প্রসঙ্গত, ফ্র্যাঞ্চাইজি গ্রাউন্ড চিন্নাস্বামীতেই প্রাথমিকভাবে শততম টেস্ট খেলার কথা ছিল প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির ৷

পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী সেই সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় হিটম্যানের 400তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন যেন কেএসসিএ'র কাছে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত ৷ এদিকে নবম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে শনিবার 400তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার নজির গড়তে চলেছেন রোহিত (Rohit Sharma will be the 9th Indian Cricketer to play 400 international match) ৷

এর আগে সচিন তেন্ডুলকর, এমএস ধোনি, রাহুল দ্রাবিড়, বিরাট কোহলি, মহম্মদ আজহারঊদ্দিন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অনিল কুম্বলে, যুবরাজ সিং এই মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন ৷ দল জিতে চললেও শেষ কয়েকটি ম্যাচে রান নেই রোহিতের ব্যাটে ৷ মাইলস্টোন ম্যাচে ফুলহাউস গ্যালারির সামনে রানে ফেরাই লক্ষ্য ভারত অধিনায়কের ৷