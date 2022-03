কলকাতা, 26 মার্চ : চেন্নাই সুপার কিংস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্সের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে শুরু হচ্ছে আইপিএলের পঞ্চদশ সংস্করণ (KKR will face CSK in opening match of IPL 2022) ৷ দু‘টি মরশুম পর আইপিএলের গ্যালারিতে ফিরছে দর্শক ৷ তবে একশো শতাংশ নয়, 25 শতাংশ দর্শক উপস্থিতিতেই আয়োজিত হবে 2022 আইপিএল (25 percent crowd allowed at stadiums for IPL 2022) ৷

গতবছর ফাইনালের স্কোরশিট বদলাতে মরিয়া কেকেআর এদিন খানিকটা হলেও ব্য়াকফুটে ৷ জাদেজার চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে কলকাতা পাচ্ছে না বোলিংয়ের দুই স্তম্ভ, প্যাট কামিন্স-টিম সাউদিকে ৷ এই মুহূর্তে দেশের হয়ে ব্যস্ত কামিন্স ৷ ফলে প্রথম পাঁচ ম্যাচে তাঁকে পাবে না নাইটরা ৷ পাশাপাশি এখনও কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন সাউদি ৷ তাই প্রথম ম্যাচে নাইট একাদশে থাকছেন না কিউয়ি পেসারও ৷

ফলে প্রথম ম্যাচে ব্রেন্ডন ম্যাককালামের বাজি ভারতীয় পেসাররা ৷ উমেশ যাদব-শিবম মাভি এগিয়ে থাকলেও কেকেআর কোচ জানিয়েছেন, আরও দু‘-একজনের কথাও ভাবতেন তাঁরা ৷ সেক্ষেত্রে দলে আসতে পারেন শ্রীলঙ্কান পেসার চামিকা করুণারত্নে ৷ অন্যদিকে, দলে এখনও যোগ দেননি অ্যারন ফিঞ্চও ৷ সেক্ষেত্রে ওপেনিংয়ে অজিঙ্ক রাহানের সঙ্গে আসতে পারে ভেঙ্কটেশ আইয়ার ৷ ভাবনায় রয়েছেন নীতিশ রানাও ৷

14 বছর পর চেন্নাই সুপার কিংসের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এমএস ধোনি ৷ ফলে এই মরসুমে চেন্নাইয়ের ব্যাটন গিয়েছে রবীন্দ্র জাদেজার হাতে ৷ তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি ৷