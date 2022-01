কেপটাউন, 10 জানুয়ারি : পিঠের ব্যথায় জো'বার্গ টেস্ট থেকে ছিটকে না গেলে কেপটাউনে মঙ্গলবার শততম টেস্টের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলতেন তিনি ৷ সব ঠিক থাকলে ফেব্রুয়ারিতে চিন্নাস্বামীতে সেই মাইলস্টোন স্পর্শ করবেন ৷ তবে মাইলস্টোন না ছুঁতে পারলেও কোচের কথায় সিলমোহর দিয়ে কেপটাউন টেস্টের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হলেন বিরাট কোহলি এবং জানিয়ে দিলেন ব্যাটে রানের খরা চললেও বাইরের কথায় কান দিচ্ছেন না তিনি (Virat Kohli attends press conference before Cape Town test) ৷

ওয়ান্ডারার্সের ভুল শুধরে এখনও রেনবো নেশনে ইতিহাস গড়ার হাতছানি রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার ৷ মঙ্গলবার শুরু অন্তিম টেস্টে একাদশে ফিরতে চলা বিরাটের হাতেই ফের থাকবে দলের ব্যাটন ৷ তার আগে সোমবার দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছনোর পর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন সারলেন বিরাট ৷ সেখানে তাঁর সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই ভারত অধিনায়ক বলেন, "এই প্রথম নয় ৷ কেরিয়ারে এর আগে একাধিকবার আমার ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ 2014 ইংল্যান্ড সফরের কথা মনে আছে নিশ্চয় ৷ তাই মানুষ যে চোখ দিয়ে আমায় এখন দেখছে আমি সেই চোখে নিজেকে দেখছি না ৷ আমি দলের জন্য সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি এই ভেবেই খুশি ৷"

কোহলি আরও বলেন, "জীবনে সবসময় সবকিছু সরলরেখায় চলে না ৷ আমার মনে হয় দলের জন্য ছোটখাটো অবদানেও অনেক আনন্দ লুকিয়ে থাকে ৷ কখনও কখনও জীবনে লক্ষ্য বদলাতে হয় ৷" সবমিলিয়ে বিরাট বুঝিয়ে দেন কেরিয়ারে তাঁর 71তম শতরানের জন্য তিনি উদ্বিগ্ন নন মোটেও (Virat Kohli says he does not have anything to prove to anyone) ৷

আরও পড়ুন : India Tour Of SA : নেটে ফিরলেন বিরাট, নিউল্যান্ডসে জয়ের প্রস্তুতি শুরু টিম ইন্ডিয়ার

তাই বিরাট বলেন, "বাস্তবটা মাথায় রেখেও আমার কোনও চিন্তা নেই ৷ আমি সুখেই আছি আমাকে নিয়ে ৷ আমি চাই না আমার জন্য দলে কোনও প্রভাব পড়ুক ৷ আমার মনে হয় না কারও কাছে আমার প্রমাণের কিছু আছে ৷" নিজেকে সম্পূর্ণ ফিট বলে দাবি করলেও তৃতীয় টেস্টে মহম্মদ সিরাজের খেলার সম্ভাবনা নেই বলে জানান ভারত অধিনায়ক (Virat says that Siraj is not match fit) ৷ পরিবর্তে নিউল্যান্ডসে ল্যাঙ্কি পেসার ইশান্ত শর্মার একাদশে ফেরা কার্যত নিশ্চিত ৷