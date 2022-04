মুম্বই, 24 এপ্রিল : সচিন তেন্ডুলকরের জন্মদিনে তাঁর ডেরায় গিয়ে শতরান হাঁকালেন কান্নুর লোকেশ রাহুল ৷ অধিনায়কের ধ্রুপদী শতরানে ভর করে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে 169 রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা দিল লখনউ সুপার জায়ান্টস (MI need 169 runs to register their first win in IPL 2022) ৷ অন্তিম ওভারে রিলে মেরেডিথকে মিড-উইকেটের উপর দিয়ে গ্যালারিতে আছড়ে ফেলেন লখনউ অধিনায়ক ৷ সেইসঙ্গে মাত্র 61 বলে আইপিএলের চতুর্থ এবং চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় অর্ধশতরানটি পূর্ণ করেন দক্ষিণী ব্যাটার ৷

আইপিএলে মুম্বইকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখলেই চওড়া হয় রাহুলের ব্যাট ৷ আটদিনের ব্যবধানে রোহিতের দলের বিরুদ্ধে শতরান তারই প্রমাণ (KL Rahul hits century against Mumbai Indians once again) ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে রাহুলের চারটি শতরানের মধ্যে তিনটিই এল পল্টনদের বিরুদ্ধে ৷ এমনিতেই সচিন তেন্ডুলকরের 49তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ওয়াংখেড়েতে এদিন ছিল সাজ-সাজ রব ৷ রাহুলের শতরান যেন মাস্টার-ব্লাস্টারের জন্মদিনেরই উপহার হয়ে ধরা দিল স্টেডিয়ামে ৷ যা মেন্টরের জন্মদিনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রথম জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও বলার কিছু থাকবে না ৷

টস জিতে লখনউকে এদিন প্রথমে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানান রোহিত শর্মা ৷ কুইন্টন ডি'কক মাত্র 10 রানে ফিরলেও প্রতিপক্ষ বোলারদের রেয়াত করেননি রাহুল ৷ আটদিন আগে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম লেগের ম্যাচে যেখানে শেষ করেছিলেন, এদিন যেন সেখান থেকেই শুরু করেন তিনি ৷ লখনউয়ের বাকি কোনও ব্যাটার লম্বা ইনিংস খেলতে না-পারলেও রাহুল একাই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ান মুম্বইয়ের ৷

গত 16 এপ্রিল 60 বলে 103 রানের পর এদিন রাহুলের ব্যাট থেকে আসে 62 বলে 103 রান ৷ যা সাজানো ছিল 12টি চার, 4টি ছয়ে ৷ এছাড়া মনীশ পান্ডে করেন 22 রান, আয়ুষ বাদোনি করেন 14 রান ৷ 20 ওভারে 6 উইকেট হারিয়ে 168 রান তোলে নবাগতরা ৷