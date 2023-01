কলকাতা, 12 জানুয়ারি: বোলারদের দাপুটে পারফরম্যান্সের পর ব্যাট হাতে সাহারা জোগালেন কেএল রাহুল ৷ 40 বল বাকি থাকে শ্রীলঙ্কাকে হেলায় হারিয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতে সহজেই সিরিজ জিতে নিল ভারত ৷ টপ অর্ডারের ব্যর্থতা সত্ত্বেও স্বল্প রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না টিম ইন্ডিয়াকে ৷ অ্যাঙ্কর ইনিংসে দলকে কাঙ্খিত জয় এনে দিলেন রাহুল (KL Rahul helps India to seal the ODI series against SL at Eden) ৷ চার উইকেটে জয় পেল ভারত (India beat Sri Lanka by 4 wickets) ৷

ইডেন মানেই রাহুল দ্রাবিড়ের নস্টালজিয়া। বাইশ বছর আগে ভারতীয় দলের বর্তমান কোচের মহাকাব্যিক ইনিংস আজও স্মৃতির মণিকোঠায় ইডেন-জনতাক ৷ তাঁর জন্মদিনের পরদিন লক্ষ্মীবারে ইডেনে নায়ক আরেক রাহুল। 103 বলে অপরাজিত 64 রান করে শঙ্কার মেঘ কাটিয়ে জয় নিয়ে আসলেন কান্নুর লোকেশ (KL Rahul scored unbeaten 64 runs) ৷ তাঁর ইনিংস সাজানো 6টি চারে। কুলদীপ যাদব অপরাজিত রইলেন 10 রানে। তার আগে অক্ষর প্যাটেলের 21 রান এবং হার্দিক পান্ডিয়ার 36 রান দলের জয়কে সহজ করে।

যদিও জয়ের আনন্দেও কাঁটার মতো খচখচ করে বিঁধল 'বরপুত্র' রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির রান না-পাওয়া ৷ ভারত জিতবে কিন্তু রোহিত-কোহলি সকাল সকাল আউটের অর্থ ভারতীয় ইনিংসের চুম্বকটাই চলে যাওয়া। গুয়াহাটিতে তার মহানায়কোচিত সেঞ্চুরি ইডেনে রং ছড়াবে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু বিরাট কোহলি মাত্র চার রান করে পিঠ দেখালেন। চেনা পিচে রোহিত 17 করে রানে সাজঘরে। 215 রান হেলায় টপকানো যাবে ধরে নিয়ে আয়েস করছিল ইডেন। দলের মাঝে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিলেন দ্বীপরাষ্ট্রের বোলাররা ৷ টপ-অর্ডার ব্যর্থতার দিনে নির্ভরতা দিলেন রাহুল।

'রোড টু ওয়ার্ল্ড কাপ' শুরু হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। সহজ জয় সেই ভাবনায় খানিক নিশ্চয়তা দেবে। ক্রিকেট এবং বাড়তি কিছু আনন্দ ইডেনে ব্যবস্থা করেছিল সিএবি। সহজ জয় তাতে বাড়তি মাত্রা যোগ করল। ইডেন-জনতাকে আনন্দ দিয়ে গেল লেজার শো ৷ তবে শেষবেলায় স্টেডিয়ামের জায়ান্ট স্ক্রিনে ফুটবল সম্রাট পেলেকে নিয়ে তৈরি সিএবি-র তথ্যচিত্র প্রদর্শনীতে চোখের কোণ চিক চিক করল বৈকি ৷