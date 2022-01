কেপটাউন, 24 জানুয়ারি : টেস্ট সিরিজ হারের পর ম্যান্ডেলার দেশ থেকে এই প্রথম ওয়ান-ডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা নিয়েই দেশে ফিরছে টিম ইন্ডিয়া (Team India digest first ever ODI series whitewash in SA) ৷ নিউল্যান্ডসে নিয়মরক্ষার ম্যাচে হারের পরেই ভারতের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় কার্যত স্বীকার করেছেন যে তাঁর দল ‘গুরুত্বপূর্ণ সময়ে স্মার্ট ক্রিকেট’ খেলতে ব্যর্থ ৷ যদিও সিরিজ হারলেও ক্যাপ্টেন কেএল রাহুলের পাশেই দাঁড়িয়েছেন কোচ ৷ জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী দিনে আরও ভাল নেতৃত্ব দেবেন কেএল (KL did a decent job, will learn and get better says Dravid) ৷

দ্রাবিড় বলেন, ‘‘রাহুল সবে মাত্র শুরু করছে ৷ আমি মনে করি ও খুব ভাল কাজ করেছে । অধিনায়ক হিসেবে ক্রমাগত উন্নতি করবে ৷ যদিও ভারত যে তিনটি ওয়ানডে হেরেছে তার সবকটিতেই খেলোয়াড়দের দক্ষতার অভাব ছিল ।’’ 2023 সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপ ৷ তার আগে দ্রুত ভুল শুধরে ছন্দে ফেরাতে হবে দলকে ৷ ফলে ‘দ্য ওয়াল’ এর কাজটা যথেষ্ট কঠিন ৷

প্রথম দু'ম্যাচে হারের পর নিউল্যান্ডসে দলে একাধিক পরিবর্তন করেছিল ‘মেন ইন ব্লু’ ৷ দলে এসেছিলেন সূর্যকুমার যাদব, জয়ন্ত যাদব, দীপক চাহার, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷ বসানো হয়েছিল ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, শার্দুল ঠাকুর, ভুবনেশ্বর কুমারদের ৷ তাতেও জয় আসেনি ৷ ফলে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে পরীক্ষার মুখে রাহুলের ছেলেরা ৷