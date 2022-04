মুম্বই, 1 এপ্রিল : শুরুটা ভাল হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে পড়তে হয়েছে মুখ থুবড়ে ৷ কিন্তু ম্যারাথন লিগে হারের শোকে ডুবে থাকার ফুরসৎ বিশেষ থাকে না ৷ নাইটদের কাছেও নেই ৷ ফ্যাফ ডু'প্লেসির দলের কাছে হারের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই শ্রেয়স অ্যান্ড কোম্পানির সামনে পঞ্জাব চ্যালেঞ্জ (KKR will take on Punjab Kings today at Wankhede) ৷ সেই ম্যাচে নামার আগে মধ্যমণি আন্দ্রে রাসেলকে নিয়ে দুশ্চিন্তা বেগুনি শিবিরে (Andre Russell is uncertain against PBKS) ৷

গত ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পেয়েছিলেন ৷ তবু নির্ণায়ক ওভারে উপায়ান্তর না-থাকায় জামাইকানের হাতে বল তুলে দিয়েছিলেন নাইট অধিনায়ক ৷ জানা যাচ্ছে ক্যারিবিয়ানের চোট গুরুতরই ৷ তাই দ্রে রাস নিতান্তই যদি খেলতে না-পারেন সেক্ষেত্রে আরসিবি-র বিরুদ্ধে দু'শোর বেশি রান তাড়া করে জেতা পঞ্জাবের বিরুদ্ধে গেমপ্ল্যান কী হবে নাইটদের ?

ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারলেও স্বল্প পুঁজি নিয়ে দলের লড়াইয়ে আশ্বস্ত করেছে শ্রেয়স আইয়ারকে ৷ বিরাটদের বিরুদ্ধে দল যে লড়াই দিয়েছে, সেই মানসিকতা আগামী ম্যাচগুলোতে দলের খেলায় প্রতিফলিত হবে বলেই বিশ্বাস নাইট অধিনায়কের ৷ এরই মধ্যে খবর নিভৃতাবাস কাটিয়ে পঞ্জাব একাদশে ঢুকছেন প্রোটিয়া স্পিডস্টার কাগিসো রাবাদা ৷ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে দলের টপ-অর্ডার ব্যাটারদের যা ল্যাজে-গোবরে দশা হয়েছিল, তা ভেবে শিউরে উঠছেন অনুরাগীরা ৷

তবে বিপর্যয়ের মধ্যেও গত ম্যাচে মিডল-অর্ডার ব্যাটারদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা শ্রেয়সের গলায় ৷ নাইট অধিনায়ক বিশ্বাসের সুরে বলছেন, "কঠিন সময় দ্রুত কাটিয়ে উঠবে ব্যাটাররা ৷ তাছাড়া বোলার ভেঙ্কির সঙ্গে রয়েছি আমি ৷ কারণ আন্তর্জাতিক স্তরে বোলিংয়ের অভিজ্ঞতা আছে ওর ঝুলিতে ৷ টুর্নামেন্টের শুরুতে দলের ক্রিকেটারদের পাশে থাকব না তো কখন থাকব ৷"

আসলে সারা ম্যাচে বল না-করিয়ে ব্যাঙ্গালোর ম্যাচের মোক্ষম সময়ে ভেঙ্কটেশ আইয়ারের হাতে বল তুলে দেওয়া নিয়ে সমালোচিত হতে হয়েছে শ্রেয়সকে ৷ সে যাই হোক, পঞ্জাবের বিরুদ্ধে নামার আগে মুখোমুখি পরিসংখ্যান কিন্তু নাইটদের পক্ষেই ৷ 29 বারের সাক্ষাতে 19টি-তে জয়ের রেকর্ড নিয়ে আজ ময়াঙ্কদের বিরুদ্ধে নামছে দু'বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷