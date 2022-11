মুম্বই, 15 নভেম্বর: ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলে সাঙ্গ হল কায়রন পোলার্ডের (Kieron Pollard)পালা ৷ মঙ্গলবার বিশ্বের সবচেয়ে চর্চিত ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকে বিদায় জানালেন বছর পঁয়ত্রিশের ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার (Kieron Pollard announces his retirement from IPL) ৷ যদিও অন্য অবতারে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের সঙ্গে জুড়ে থাকছেন তিনি ৷ আরও ভালো করে বলতে গেলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ব্যাটিং কোচ হিসেবে আইপিএলে পরবর্তী অধ্যায় শুরু করছেন পোলার্ড (Mumbai Indians to take charge as MIs batting coach) ৷

মঙ্গলবার বিকেলে সোশাল মিডিয়ায় এক আবেগঘন পোস্টে অনুরাগীদের মনখারাপ করা খবর দিলেন 'পল্টন'দের বহু যুদ্ধের সেনানী ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে 3 হাজারের বেশি রান, 69 উইকেট নেওয়া পোলার্ড এদিন সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "আমি চেয়েছিলাম আরও কয়েকবছর খেলতে তাই সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করা মোটেই সহজ ছিল না ৷ কিন্তু মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলে শেষমেশ আইপিএল কেরিয়ারে ইতি টানার সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করলাম ৷"

তবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আর খেলতে না-পারলেও তাদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া কোনওভাবে সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন পোলার্ড ৷ তাই অনুরাগীদের একেবারে হতাশ হতে মানা করেছেন এই পিঞ্চ হিটিং অলরাউন্ডার ৷ পোলার্ড জানিয়েছেন, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে তিনি দলের ব্য়াটিং কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন ৷

আইপিএল কেরিয়ারের পুরোটাই (2010-22) মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সি গায়ে খেলেছেন পোলার্ড ৷ 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 ফ্র্যাঞ্চাইজির পাঁচবার আইপিএল খেতাবজয়ী দলেরই সদস্য ছিলেন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার ৷ পাশাপাশি 2011 এবং 2013 'পল্টন'-দের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগও জিতেছেন তিনি ৷ বিদায়বার্তায় এই সবকিছুই উল্লেখ করেছেন পোলার্ড ৷ শেষবেলায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুকেশ আম্বানি, নীতা আম্বানি এবং আকাশ আম্বানিকেও ৷